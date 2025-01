Destaque do Corinthians na última temporada, o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidade de carro fatal na madrugada deste sábado, 4, na cidade de General Pico, em La Pampa. O meio-campista dirigia uma caminhonete que se chocou com uma motocicleta, vitimando o motorista. Garro testou positivo no bafômetro logo na sequência. O Ministério Público ainda investiga o acidente.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O acidente aconteceu em General Pico, cidade natal de Rodrigo Garro, justamente no dia de seu aniversário. O argentino dirigia uma RAM acompanhado de um jogador do Emelec quando se chocou com uma motocicleta – matando o motorista.

Publicidade

O jogador testou positivo em “quantidade mínima” no bafômetro, de acordo com o promotor Francisco Cuenca, ao jornal Clarín. Garro foi detido provisoriamente e enquadrado em homicídio culposo, quando não há a intensão de matar, e liberado para sua casa após prestar depoimento.

De acordo com a imprensa argentina, os veículos se chocaram de frente no cruzamento da rua 300 com a 108. A investigação ainda vai analisar a velocidade dos veículos, a sinalização do local e as condições de trânsito para determinar o grau de culpabilidade.