Brasileirão 2024: veja clubes com chances de rebaixamento

O Campeonato Brasileiro de 2024 está em um momento crucial com o término da temporada se aproximando. Atualmente, cinco dos tradicionais “12 grandes” clubes ainda têm chances matemáticas de queda para a Série B: Atlético, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Esse cenário gera apreensão entre as torcidas, que priorizam a permanência na elite do futebol nacional.

Publicidade

Enquanto alguns times estão focados em evitar o rebaixamento, outros já garantiram participação na Série A em 2025. Botafogo, Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro já confirmaram sua presença na próxima temporada. O Santos, recém-promovido da Série B, garantiu seu retorno ao vencer o Coritiba por 2 a 0.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Clubes em Risco de Rebaixamento

O Fluminense é o clube mais ameaçado, com uma chance de 20,5% de rebaixamento. Logo atrás estão Grêmio (5,6%), Atlético (0,68%), Corinthians (0,5%) e Vasco (0,029%). Embora os percentuais variem consideravelmente, todas essas equipes ainda precisam se precaver.

Nessa reta final de campeonato, as partidas são cruciais. Todas essas equipes têm que vencer e torcer por derrotas dos adversários para se manterem na primeira divisão. A tensão aumenta a cada jogo para jogadores, comissões técnicas e torcedores.

Pontuação na Tabela de Classificação

O Botafogo lidera com 68 pontos após 33 jogos, seguido de perto pelo Palmeiras com 64. O Fortaleza ocupa a terceira posição com 63 pontos, ainda na corrida pelo título. Internacional e Flamengo continuam na disputa, com 59 e 58 pontos, respectivamente. São Paulo e Cruzeiro estão na sextas e sétima posições, garantindo presença na Série A em 2025.

Publicidade

Nos que estão em risco de descida, Fluminense, Grêmio, Atlético e Corinthians precisam se empenhar para evitar a descida. Mesmo estando em situação melhor, o Vasco permanece atento para evitar surpresas indesejadas.

Disputa pelo Título

O título está sendo disputado intensamente por Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. A diferença estreita nos pontos torna cada jogo vital, e qualquer deslize pode ser decisivo na briga pela taça. Internacional e Flamengo ainda têm chances, mas precisarão de performances excepcionais nas últimas rodadas para ameaçarem os dois líderes.

Esta temporada do Campeonato Brasileiro está eletrizante, com constantes mudanças na tabela e uma competição intensa tanto pelo campeonato quanto pela permanência entre os melhores clubes do país.

Classificação fornecida por Sofascore

O Retorno do Santos

O Santos retorna à Série A após uma vitória decisiva contra o Coritiba. Com uma campanha consistente na Série B, o time está a uma vitória do título. Este retorno marca um momento especial para o Santos, que almeja retomar seu status de destaque no futebol brasileiro.

Os torcedores esperam que esse retorno à primeira divisão traga novas oportunidades para a equipe no próximo ano, com um foco em reforços e melhores exibições na tabela. O cenário do futebol em 2024 continua vibrante e imprevisível, prometendo emoções até o final da temporada.