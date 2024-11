Brasileirão 2024: veja as chances de vaga na Libertadores

O empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão impactou a disputa por vagas na Libertadores, trazendo um novo equilíbrio para as chances via Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda possui a maior probabilidade de se manter na sétima posição, mas enfrenta uma crescente concorrência de outros times.

Publicidade

Após a conclusão da 35ª rodada, as probabilidades para alcançar o sétimo lugar são: Cruzeiro com 40,57%, Bahia com 34,16% e Corinthians com 22,28%. O Cruzeiro teve uma redução de 13,68 pontos percentuais em suas chances, enquanto o Bahia e o Corinthians aumentaram suas probabilidades em 7,93 e 4,73 pontos percentuais, respectivamente.

Botafogo: 100%

Palmeiras: 100%

Internacional: 100%

Fortaleza: 100%

Flamengo: 100%

São Paulo: 100%

Cruzeiro: 40,57%

Bahia: 34,16%

Corinthians: 22,28%

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Método de Cálculo das Probabilidades

As probabilidades de classificação são calculadas com base em modelos estatísticos que consideram fatores como desempenho ofensivo e defensivo dos times. Esses modelos utilizam dados acumulados desde 2013 para prever desempenhos futuros nas competições.

As estimativas são fundamentadas em “Expectativa de Gols” (xG), uma métrica que avalia a probabilidade de uma equipe marcar com base em dados como a posição dos chutes e a dinâmica do jogo, sendo amplamente aceita na análise de futebol.

Impacto de Possíveis Títulos na Vaga da Libertadores

A vitória do Botafogo na final da Libertadores poderia ampliar o G-7 para G-8, oferecendo uma vaga adicional via Brasileirão. Caso o título fique com o Atlético-MG, o cenário de vagas permaneceria no G-7, considerando sua posição no campeonato.

Publicidade

O título do Botafogo poderia portanto aumentar a competitividade nas últimas rodadas, dando mais equipes a chance de sonhar com a classificação.

Chances de Permanecer na Série A

Com o empate recente, as chances do Grêmio de permanecer na Série A subiram para 94,72%. Enquanto times como Atlético-GO e Cuiabá já foram rebaixados, Bragantino e Criciúma ainda lutam para se manter na primeira divisão.

Atualmente, Grêmio (94,72%), Vitória (98,73%), Atlético-MG (99,30%) e Vasco (99,80%) estão praticamente garantidos na elite do futebol brasileiro. Poucas esperanças restam para os times na zona de rebaixamento evitarem a queda.

Metodologia das Previsões

As previsões utilizam o modelo de Poisson Bivariada para calcular chances de gols e posições finais dos times no campeonato. Cada partida restante é simulada dez mil vezes para prever possíveis cenários no campeonato, utilizando o método de Monte Carlo.

A análise considera variáveis como distância e ângulo dos chutes, parte do corpo utilizada, e o contexto geral da jogada. A equipe do Espião Estatístico, formada por especialistas, coordena essa análise de dados abrangente.