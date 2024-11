Botafogo x Vasco: horário, escalações e onde assistir

O aguardado confronto entre Botafogo e Vasco está marcado para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, prometendo ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. As equipes se encontrarão no dia 5 de novembro, às 21h30, no estádio Nilton Santos. O Botafogo, líder com 64 pontos, está determinado a se consolidar no topo e garantir o título. Enquanto isso, o Vasco, na 9ª colocação com 43 pontos, almeja entrar no G6 para buscar uma vaga na pré-Libertadores de 2025.

Além do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o desafio de disputar a final da Libertadores, o que torna sua rotina ainda mais exigente. O Vasco, por sua vez, está se esforçando para se afastar da zona de rebaixamento e se restabelecer na temporada com base nos recentes bons resultados.

Expectativas para o Confronto

O clássico promete ser intenso, considerando as ambições de cada equipe na tabela. O Botafogo, jogando em casa, espera contar com o apoio da torcida para garantir um bom resultado. Por sua vez, o Vasco busca manter sua sequência positiva e melhorar sua posição no campeonato.

As casas de apostas estão movimentadas, com o Botafogo tendo odds de vitória entre 1.45 e 1.47. A expectativa de um jogo com mais de 2.5 gols é cotada entre 1.85 e 1.87, seguindo a análise dos últimos confrontos.

Transmissão e Destaques do Jogo

O clássico será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pela Globo em TV aberta. Com início às 21h30 de domingo, dia 5 de novembro, o duelo será um prato cheio para os torcedores.

O destaque da temporada é Igor Jesus, uma peça essencial no ataque botafoguense, com 25 gols marcados. As apostas para um gol dele estão variando em odds de 1.90 a 2.20.

Prováveis Escalações

O Botafogo terá alguns desfalques, como Rafael, Jeffinho e Júnior Santos, que estão lesionados, e Bastos, que cumpre suspensão. O técnico Artur Jorge deve escalar John no gol, junto com Vitinho, Adryelson e outros talentos do elenco.

John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

O Vasco será reforçado com os retornos de Hugo Moura, Vegetti e Philippe Coutinho. Sob a orientação do técnico Rafael Paiva, a equipe deve contar com Léo Jardim no gol e um trio ofensivo composto por Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti.