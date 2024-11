Botafogo se aproxima do título; veja cenários para o fim do jejum

O Botafogo está perto de ser Campeão Brasileiro. Após vencer o Palmeiras por 3 a 1, nesta terça-feira, 26, no Allianz Parque, o Glorioso retomou a liderança da competição a duas rodadas do fim.

Dessa maneira, com 73 pontos, o Fogão garante o título, sem depender de resultados alheios, se chegar aos 77 pontos. Ou seja, precisa vencer e empatar os dois compromissos finais, contra Internacional, fora, e São Paulo, em casa.

Contudo, um tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, em Minas Gerais, na próxima rodada pode representar a conquista antecipada. Se o Verdão empatar com os mineiros, basta o Glorioso empatar com o Inter. E em caso de derrota alviverde, um empate diante do Colorado já leva a equipe à glória.

As contas do Palmeiras

Já no caso do Palmeiras, que pode chegar aos 76 pontos, o adversário da 37ª rodada é o Cruzeiro, já o da 38ª é o Fluminense, no Allianz Parque. Naturalmente, é de se esperar que o título dependa de d0is êxitos, além de um tropeço botafoguense.

Porém, em caso de duas derrotas do Botafogo, o Verdão precisa somar mais três pontos. Isso, pois, neste momento, ambas as equipes têm 21 vitórias na competição.

Quem corre por fora

Internacional e Fortaleza são, respectivamente, o terceiro e o quarto da tabela, com 65 pontos. Tanto o Colorado quanto o Leão do Pici têm mais três jogos a fazer, o que mantém a chance de título viva.

No entanto, para isso, uma grande combinação de resultados precisa acontecer. Os dois concorrentes que “correm por fora” precisam somar os nove pontos restantes, torcerem para o Botafogo conquistar apenas mais um e correrem atrás do saldo de gols (Botafogo tem 27, Internacional tem 22 e Fortaleza tem 15).

Além disso, o Palmeiras não pode sequer passar dos 73 pontos. Caso o Verdão chegue aos 74, o número de vitórias do clube paulista chega a 22, marca inalcançável para gaúchos e cearenses.

O Internacional ainda enfrenta Flamengo (fora), Botafogo (casa) e Fortaleza (fora).

O Fortaleza terá pela frente Vitória (fora), Atlético Goianiense (fora) e Internacional (casa).