Bap x Leila Pereira: entenda origem da provocação que envolve a Netflix

Presidentes de Flamengo e Palmeiras seguem em guerra de discursos nos bastidores e proporcionam novo capítulo

Flamengo e Palmeiras vivem um novo momento de tensão fora das quatro linhas. A relação entre os clubes, já estremecida pela liminar obtida pelos cariocas para bloquear o repasse de R$ 77 milhões aos times da Libra, ganhou um novo capítulo após o vazamento de um áudio de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, dirigente do Flamengo.

Durante reunião no clube na última terça-feira, 7, Bap questionou as condições do empréstimo concedido pela Crefisa, empresa presidida por Leila Pereira, à SAF do Vasco, e ironizou o modelo de negócio.

“Não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco”, disparou o dirigente flamenguista.

“Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do negócio que não vai bem ou garantia de bens reais? Sua casa, seu barco, seu apartamento. Quem pede ações da SAF se não puder ser pago?”, continuou Bap.

“Ouvi dizer que a última vez que aconteceu no Brasil, os Menin compraram o Atlético-MG. Cresceram a dívida e chegou uma hora e executaram. Isso deveria ser questionado, já que estamos falando de Fair Play financeiro no Brasil. Existe uma agenda, não tenho dúvida, qual a agenda o tempo vai dizer”, completou.

A resposta de Leila Pereira para o Bap

Horas após o vazamento das declarações, Leila Pereira respondeu ao presidente do Flamengo. A mandatária explicou que sua “agenda é muito clara” dentro do futebol brasileiro e negou qualquer intenção de adquirir a SAF do Vasco.

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores”, disparou a presidente alviverde.

“Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo: não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix”, concluiu Leila.

A citação à Netflix faz referência a uma fala de Bap em 2014, quando o dirigente, então presidente da empresa de TV a cabo Sky, afirmou que, caso a plataforma americana começasse a incomodar, poderia ser comprada.

“Não somos concorrentes. Mas, daqui a pouco, se começarem a nos incomodar, podemos comprar esses caras no Brasil”, disse Bap.

Sequência do “terraflanista”

Na última semana, Leila já havia provocado o rival ao criar o termo “terraflanistas” para criticar a postura do clube carioca nas discussões sobre a Libra.

Nos bastidores, o Flamengo afirma que segue defendendo os próprios interesses e avalia que está sendo lesado financeiramente dentro da Libra. A diretoria entende que as manifestações de Leila são fruto de uma postura emocional e considera que o debate público não trará efeitos práticos para a disputa.

