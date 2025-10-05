Bahia vence Flamengo e muda a liderança do Brasileirão

Gol de Willian José garantiu o triunfo por 1 a 0 na Fonte Nova; Rubro-Negro, agora vice na tabela, teve dois expulsos

Arrascaeta e Luiz Araújo são as esperanças do Rubro-Negro para manter a liderança - Gilvan de Souza/Flamengo

A indisciplina foi a grande vilã do Flamengo neste domingo, 5. Com um jogador expulso em cada tempo, o time rubro-negro não resistiu à pressão do Bahia e foi derrotado por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol de Willian José, ainda no primeiro tempo, selou o resultado que custou a liderança da competição ao time carioca e colocou o Esquadrão de Aço na quinta posição.

Expulsão precoce muda o roteiro

O jogo na Fonte Nova teve seu destino traçado logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque promissor do Bahia, o zagueiro Danilo fez falta dura em Tiago e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Flamengo com um jogador a menos.

A partir daí, o que se viu foi um Bahia dominante, aproveitando a superioridade numérica para controlar a posse de bola e criar as melhores chances. Apesar da desvantagem, o Flamengo quase surpreendeu aos 42 minutos, quando Samuel Lino saiu cara a cara com o goleiro Ronaldo, que fez uma defesa espetacular.

O castigo pela chance perdida veio rápido. Aos 44, após jogada de Jean Lucas e Tiago, a bola sobrou para Willian José, que bateu cruzado de canhota para abrir o placar e levar a torcida baiana à loucura antes do intervalo.

Bahia administra e Fla perde a cabeça

Na segunda etapa, o cenário se intensificou. O Bahia continuou pressionando e chegou a ampliar o placar com Michel Araújo, mas o gol foi corretamente anulado pelo VAR por impedimento.

Enquanto o time da casa administrava a vantagem e criava oportunidades, o nervosismo tomava conta do Flamengo. A situação rubro-negra ficou insustentável aos 31 minutos, quando Wallace Yan, que havia entrado no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso, deixando sua equipe com apenas nove jogadores em campo.

Nos minutos finais, o goleiro Ronaldo ainda apareceu de forma decisiva ao defender uma cabeçada de Léo Ortiz, garantindo a importante vitória para o Esquadrão, que agora sonha com as primeiras posições da tabela.

