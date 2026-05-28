A quarta comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou os desdobramentos da partida entre Palmeiras e Flamengo, no último sábado, 23. O meia Carrascal, expulso no confronto, recebeu uma suspensão de três jogos e uma multa de R$ 10 mil. Segundo o ge, o clube carioca também recebeu uma multa de R% 45 mil por causa de objetos arremessados ao campo e confusão no fim do jogo.

O técnico Leonardo Jardim, julgado por críticas à arbitragem, foi absolvido. Com a punição, o meia colombiano está fora das partidas contra Coritiba, neste sábado, Chapecoense e São Paulo – após a Copa do Mundo. O clube prometeu recorrer no caso de Carrascal.

“Flamengo entende que absolvição de Leonardo Jardim era objetiva e necessário e assim foi feito. A condenação do Carrascal em três partidas será objeto de recurso. A gente entende que o que está pesando é a reincidência e não a conduta em si. Por isso, haverá um recurso do Flamengo. As demais medidas de multa por arremesso de objeto está dentro dos precedentes do tribunal. O recurso do Flamengo será só com respeito ao atleta Carrascal”, afirmou o advogado do Flamengo, João Marcello Costa.