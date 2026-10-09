Inaugurada em abril de 2013, a Arena Fonte Nova se acostumou a registrar alto número de espectadores. Em 2026 não é diferente e a torcida do Bahia tem sido fundamental na boa colocação do clube no Campeonato Brasileiro.

O tricolor baiano acumula 481.257 torcedores no estádio, além de possuir a terceira maior média de público da competição, com 34.376 no total, superando, em números, times como Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, por exemplo. Como faltam menos de 19 mil espectadores para o clube superar um público total de 500 mil nesta edição do Brasileirão, a expectativa é que a marca seja alcançada já no jogo do próximo domingo, 11, contra o Mirassol.

O alto número de torcedores na Arena não é uma exclusividade deste ano. Em comparação com as temporadas anteriores, a média de 36.461 mil torcedores, em 2024, saltou para 38 mil em 2025, se tornando um recorde na história do clube na era dos pontos corridos. Em 2026, com o campeonato em andamento, os números mantêm a regularidade e, com a reta final da competição se aproximando, tendem a aumentar.

Além do bom momento vivido pelo clube, a acessibilidade aos estádios também tem papel fundamental na constante presença do público. Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa responsável pela implementação do reconhecimento facial em mais de 10 estádios no país, incluíndo a Arena Fonte Nova, reforça a importância da tecnologia direcionada para uma melhor experiência e acessibilidade nos estádios nacionais.

“O Bahia estar entre os clubes com maior média de público do Brasileirão evidencia como a experiência no estádio continua sendo um elemento central na relação entre clube e torcedor. Esse movimento reforça a integração entre tecnologia, segurança e agilidade em toda a jornada, desde o acesso até a entrada no estádio. Quando milhares de torcedores escolhem estar presencialmente em uma partida, existe também uma oportunidade de transformar esse momento em uma experiência mais eficiente e conectada”, afirma Tironi Paz Ortiz.

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No futebol nacional, além da presença na Arena Fonte Nova, a Imply também implementa soluções de reconhecimento facial em arenas como o Beira-Rio, do Internacional, Arena da Baixada, do Athletico-PR, e São Januário, do Vasco. A presença também se estende a outros países da América Latina, com operações em estádios de clubes como Peñarol, Cerro Porteño e Colo-Colo.

Com mais de 20 anos de experiência e presença em mais de 125 países, a Imply também se destaca por meio da plataforma Imply Eleven Tickets, que reúne ferramentas para venda de ingressos, gestão de sócios e controle de acessos.

Desde 2007, a solução acumula R$ 3,2 bilhões em transações e mais de 65 milhões de ingressos vendidos. Os números reforçam o papel da tecnologia na modernização da operação dos estádios, contribuindo para processos mais integrados e eficientes diante da crescente demanda do público por experiências presenciais no futebol.