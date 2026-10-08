O Bahia detalhou o andamento das obras de construção do City Football Academy Bahia (CFA Bahia), novo centro de treinamento do clube localizado às margens da Via Metropolitana (BA-535). Após a conclusão da etapa de supressão vegetal, os trabalhos no canteiro concentram-se na preparação e na movimentação do solo.

Iniciada em julho e intensificada a partir de agosto de 2026, a fase de terraplanagem tem previsão de pico de atividades até janeiro de 2027. Conforme informações divulgadas pelo clube, a intervenção reúne cerca de 100 trabalhadores e mais de 80 equipamentos pesados em operação contínua.

O planejamento técnico prevê a movimentação de mais de 1,5 milhão de metros cúbicos de terra. O encerramento definitivo desta etapa de infraestrutura está estimado para fevereiro de 2027.

Quais são as medidas ambientais adotadas no local?

O empreendimento conta com autorizações emitidas pelos órgãos competentes, incluindo a aprovação do licenciamento ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O projeto cumpre mais de 40 condicionantes ambientais estabelecidas para os períodos anterior, simultâneo e posterior às intervenções.

Como parte das ações de sustentabilidade, um viveiro foi estruturado no próprio terreno para abrigar espécies nativas da Mata Atlântica. As mudas serão destinadas ao paisagismo e à recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP).