Bahia atinge a lanterna do Brasileirão nas últimas rodadas

O Bahia enfrenta tempos difíceis no Campeonato Brasileiro após uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas, a mais recente contra o Palmeiras na 34ª rodada. Comandado por Rogério Ceni, o time atravessa seu pior momento nas últimas oito rodadas da Série A, acumulando somente uma vitória, um empate e seis derrotas. O último triunfo significante dos baianos aconteceu contra o Criciúma, há aproximadamente dois meses.

Os números evidenciam a dificuldade do Bahia, que aparece como o lanterna das rodadas recentes, com um aproveitamento de apenas 16,7%. A equipe marcou sete gols, mas sofreu 17, refletindo sua vulnerabilidade defensiva. Além disso, há um contraste alarmante na efetividade das finalizações: enquanto os adversários precisam de 5,5 chutes para cada gol, o Bahia necessita de 15,7.

Impacto na classificação do Bahia

O desempenho declinante custou ao Bahia uma posição privilegiada na tabela. Há oito rodadas, o time estava em sexta posição com 42 pontos, mas a perda de rendimento fez com que caísse duas colocações, retirando-o da zona de classificação para a Pré-Libertadores. Esta situação exige uma avaliação minuciosa para reverter o cenário negativo.

Próximos passos para o Bahia

Com a próxima partida contra o Athletico-PR, que ocupa a 14ª posição com 40 pontos, o Bahia tem um confronto crucial na Arena Fonte Nova. Este jogo é vital para reverter a fase ruim e encerrar a temporada de maneira mais positiva.

O foco principal do Bahia deve ser a reavaliação das estratégias de jogo, a recompilação do time durante os treinos e a aplicação de lições aprendidas para recuperar o moral da equipe, com o intuito de finalizar o campeonato em uma colocação mais competitiva.