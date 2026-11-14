Em um confronto que marcou a despedida de duas equipes já rebaixadas, o Avaí venceu o América-MG por 2 a 0 na tarde deste sábado, 14, no estádio Independência. Pela 38ª e última rodada do Brasileiro Série B, os visitantes construíram o placar na etapa final, encerrando a temporada com um triunfo fora de casa e interrompendo a boa sequência recente do adversário.

Gols no segundo tempo definem o placar

O primeiro tempo em Belo Horizonte terminou sem alterações no marcador, com as equipes registrando apenas um cartão amarelo para cada lado — Barreto para os donos da casa e Jean Lucas Figueiredo para os visitantes.

A rede balançou apenas na segunda etapa, após as primeiras substituições. Aos 60 minutos, Gaspar, que havia entrado no intervalo na vaga de Wenderson, abriu o placar para o Avaí após assistência de Jean Lucas Figueiredo.

Pouco depois, aos 71 minutos, Léo Gamalho ampliou a vantagem com passe de Daniel Penha, definindo o resultado da partida.

Números e fim de linha na Série B

A partida apresentou equilíbrio na posse de bola, com o América-MG, comandado por Moacir Júnior, registrando 52% contra 48% do Avaí, do técnico Allan Aal. Os donos da casa finalizaram 12 vezes, acertando o alvo em duas oportunidades, enquanto a equipe catarinense chutou 11 vezes, mandando quatro na direção do gol.

O revés no Independência quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do América-MG na competição.

O resultado não alterou o destino das equipes, que já entraram em campo com o rebaixamento matemático confirmado para a Série C. O Avaí encerra sua participação na 17ª colocação, com 43 pontos somados. O América-MG, por sua vez, termina o campeonato no 19º lugar, com 29 pontos.