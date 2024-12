Atlético-MG demite técnico Milito após derrota para o Vasco

O Atlético Mineiro optou pela demissão do técnico Gabriel Milito na noite desta quarta-feira, 4, logo após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. As informações são da Itatiaia.

O treinador balançava depois de uma sequência ruim no campeonato e depois de perder a final da Libertadores para o Botafogo no último sábado, em Buenos Aires, mesmo jogando a partida inteira com um jogador a mais.

O treinador argentino de 44 anos, contratado em março de 2024 para substituir Luiz Felipe Scolari, deixa o Galo após 62 partidas, com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas, e o título do Campeonato Mineiro no currículo.

No último jogo do Brasileirão , diante do Athletico-PR, o Atlético deverá ser comandada pelo auxiliar fixo Lucas Gonçalves. Atual 13º do Brasileirão, com 44 pontos, o time mineiro não tem mais chances matemáticas de classificação à próxima edição da Libertadores.

Ainda segundo a Itatiaia, o português Luís Castro, ex-Botafogo, é o favorito para assumir o cargo.