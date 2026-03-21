O clássico Atletiba agita a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 22, às 16h (de Brasília), o Athletico-PR recebe o Coritiba na Arena da Baixada, em um duelo que promete fortes emoções e vale posições importantes na parte superior da tabela.

O momento do Furacão

O time comandado por Odair Hellmann chega para o confronto buscando maior regularidade. Atualmente na oitava colocação com dez pontos, fruto de três vitórias, um empate e duas derrotas, o Athletico-PR tem oscilado nas últimas partidas. Jogando diante de sua torcida, a equipe tenta engatar uma sequência positiva para encostar no pelotão de frente e igualar a pontuação do seu maior rival.

Coxa em busca de consolidação

Do outro lado, o Coritiba vive um momento ligeiramente superior. Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa ocupa o sexto lugar com 13 pontos, somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe vem de uma sequência de três vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando força para brigar no G-6. Um triunfo fora de casa não apenas afasta o rival direto, mas também consolida o time entre os líderes do torneio nacional.

Onde assistir ao clássico

Os torcedores poderão acompanhar esta partida ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.