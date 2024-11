Athletico PR x Atlético MG: horário, escalações e onde assistir

Um dos confrontos mais emblemáticos do Campeonato Brasileiro será disputado entre Athletico-PR e Atlético-MG, neste sábado, 16 de setembro, na Ligga Arena, em Curitiba. Este jogo corresponde a uma partida em atraso da 19ª rodada, e promete atrair um grande público, ansioso por acompanhar dois gigantes do futebol nacional se enfrentando.

Historicamente, esse embate mostra um forte equilíbrio. O Atlético-MG detém 30 vitórias contra 24 do Athletico-PR, com 13 empates registrados, segundo o portal Ogol. Isso demonstra a rivalidade acirrada entre o Furacão e o Galo ao longo dos anos.

Onde acompanhar Athletico-PR x Atlético-MG Ao Vivo?

Os fãs no Brasil podem assistir ao jogo ao vivo através da CazéTV, TNT e Rede Furacão, com a transmissão começando às 18h30 (horário de Brasília). Para os espectadores na América do Norte, serviços como Fanatiz USA e Fanatiz Canada também exibirão o confronto.

Situação Atual dos Times: Campanhas e Desfalques

O Athletico-PR entra em campo fortalecido, mas enfrenta desafios. O técnico Lucho González conta com Cuello e Nikão, que retornam após ausência na última rodada. No entanto, as participações de Thiago Heleno e Fernandinho são incertas, enquanto Christian, Madson, Canobbio e Mastriani estão fora por lesão.

Mycael; Cuello, Belezi (Gamarra), Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Praxedes (Gabriel) e Nikão; João Cruz, Julimar e Pablo.

Por sua vez, o Atlético-MG, sob comando de Gabriel Milito, lida com ausências devido à Data FIFA. Guilherme Arana, Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas foram convocados por suas seleções. Paulo Victor retorna, trazendo alívio, mas Cadu segue lesionado. Milito pode ainda optar por poupar alguns jogadores.

Everson, Saravia, Battaglia, Lyanco, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Zaracho, Deyverson (Paulinho) e Hulk.

Expectativas para o Jogo

Este confronto promete ser um espetáculo de alto nível, com ambas as equipes buscando maior protagonismo no cenário nacional. O Athletico-PR, ao tentar fugir da parte inferior da tabela, pretende capitalizar a energia de sua torcida para vencer o Galo. Por outro lado, o Atlético-MG almeja subir na tabela e consolidar seu elenco.

Os torcedores aguardam um jogo altamente competitivo, onde estratégia e habilidades individuais podem decidir o resultado. Detalhes minuciosos serão cruciais para determinar o vencedor deste importante embate no Campeonato Brasileiro.