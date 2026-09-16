Os mais de 200 jogos com a camisa da Ponte Preta, incluindo o primeiro de sua carreira profissional, fazem do ex-goleiro Aranha um dos jogadores mais importantes da história do clube campineiro. Nesta terça-feira, 16, enquanto se preparava para realizar uma palestra em um colégio de São Paulo, o ex-jogador de 45 anos lamentou ao saber que a Ponte havia sido novamente goleada por 6 a 0 na Série B do Brasileirão, desta vez para o Londrina.

“Eu não tenho acompanhado a Ponte Preta, não sei o que se passa nos bastidores. Por isso é difícil dar uma opinião sobre o que está acontecendo de fato. Não sei por que a Ponte chegou nessa situação”, lamentou Aranha, em entrevista realizada no Colégio Marista Arquidiocesano, na zona sul de São Paulo. Afundada em crise financeira, a equipe paulista está virtualmente rebaixada a Série C, com apenas dez pontos em 28 rodadas.

Ao analisar a situação, o ídolo ponte-pretano alertou para o risco de perda de identidade do centenário clube, que no ano passado celebrou o primeiro título nacional de sua história, a Série C do Brasileirão.

“O que tenho visto são clubes quebrando e virando SAF [Sociedades Anônimas de Futebol]. Pode ser uma tendência, pode ser proposital, pode ser uma solução. De qualquer forma, é muito triste ver a Ponte Preta nessa situação”, disse, antes de citar um caso concreto que não gostaria que fosse repetido.

“Torço para que venha um investidor, uma SAF ou patrocinador, e resolva a situação da Ponte Preta, sem acontecer o que aconteceu com o Bragantino, que é um clube histórico, que tinha o carinho dos brasileiros, um clube de tradição, que deixou de existir. Daqui uns anos, ninguém vai lembrar de Bragantino, é Red Bull. Não existe mais a camisa do Bragantino, o escudo do Bragantino, a torcida não é do Bragantino. É triste quando a SAF vem e muda tudo“, complementou Aranha.

O clube de Bragança Paulista foi comprado pela marca austríaca de bebidas energéticas em 2019 e a partir de 2020 começou a carregar a cor vermelha e um novo escudo, com o logo da Red Bull.

Mário Lúcio Duarte Costa, conhecido como Aranha, defendeu a Ponte Preta entre 2000 e 2009 e, após passagens vitoriosas por Santos, Atlético-MG e Palmeiras, retornou ao clube entre 2016 e 2018.

O ex-goleiro, que em 2014 foi vítima de um histórico caso de racismo em uma partida diante do Grêmio, em Porto Alegre, participou nesta terça como palestrante no Fórum de Juventudes do Colégio Marista Arquidiocesano. Uma entrevista de Aranha sobre racismo no futebol será publicada por PLACAR nos próximos dias.

Situação da Ponte na Série B

Isolada na lanterna da Série B, a Ponte tem apenas duas vitórias na competição, além de quatro empates e 22 derrotas. O clube de Campinas também amarga um recorde negativo no torneio: 22 partidas sem vencer.

Antes do 6 a 0 diante do Londrina, a Ponte já tinha perdido pelo mesmo placar contra o Vila Nova, no dia 19 de agosto. Dias antes da goleada, o capitão Élvis e outros atletas da Macaca denunciaram seis meses de atraso de salário.

“Os jogadores da Ponte estão há cerca de seis meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada. […] A Ponte precisa de responsabilidade, investimento e, principalmente, de uma solução que permita ao clube voltar a honrar seus compromissos”, relataram em um dos trechos da nota.

Carregando imagem 10 fotos 01 / 10 A Ponte Preta conquistou no último domingo, 27, o título da Série C do Brasileiro - Alexandre Battibugli/PLACAR