Flamengo vence e tira Inter da briga pelo título do Brasileirão

O Flamengo acabou com as esperanças de título do Internacional ao bater a equipe gaúcha por 3 a 1 neste domingo, 1º de dezembro, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.

O time da casa teve um primeiro tempo arrasador, no qual marcou gols com Léo Ortiz e Michael (duas vezes). O Inter reagiu na segunda etapa com os gols de Wesley e Enner Valencia, mas não conseguiu chegar ao empate.

Com o triunfo, o Flamengo assumiu a terceira colocação com 66 pontos, também sem chance matemática de ser campeão, pois tem 7 pontos a menos que o líder Botafogo restando apenas duas rodadas. O Inter, com 65 pontos, é o quarto colocado.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Criciúma, enquanto o Inter recebe o líder Botafogo no jogo que pode confirmar o título do Glorioso.

Veja como foi o grande jogo no Maracanã: