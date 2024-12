AO VIVO: Cruzeiro x Palmeiras pela 37ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 4, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo é crucial na luta do Verdão pelo tricampeonato, e será realizado com portões fechados por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Palmeiras tem 70 pontos, três a menos que o líder Botafogo, que encara o Inter em Porto Alegre na rodada. Caso o time paulista tropece em BH e o Glorioso vença, o título será definido nesta noite.

