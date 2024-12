Estêvão revê Cruzeiro para manter Palmeiras vivo

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo crucial pelo título da competição. Um dos personagens centrais do confronto é Estêvão, joia do Verdão com passagem pela base da Raposa.

O atacante de 17 anos é o principal jogador alviverde no Brasileirão, com 12 gols e nove assistências. Revelado pelo Palmeiras, o garoto, porém, tem sua história no futebol ligada ao Cruzeiro.

Mesmo natural de Franca, cidade do interior de paulista, Estêvão chegou ao lado azul de Minas Gerais aos 10 anos. Tratado como promessa desde então, o garoto teve seu nome colocado em uma polêmica na diretoria cruzeirense da época.

Estêvão no centro de polêmica

Em 2019, Itair Machado, então vice-presidente de futebol do Cruzeiro, foi acusado de ceder percentuais de direitos econômicos de jogadores da base e do profissional para quitar dívidas do clube, o que é proibido pela Fifa e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O jovem atleta era um dos nomes citados nesses contratos, que geraram investigações.

No ano seguinte, o pai de Estêvão, Ivo Gonçalves, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por falsidade ideológica. Assim, a relação entre a família do jogador e o clube se desgastou.

Em 2021, Estêvão se transferiu para o Palmeiras, pouco após completar 14 anos. A saída gerou críticas entre as partes. Ivo, pai de Estêvão, apontou a falta de apoio jurídico pelo lado cruzeirense como um dos fatores da mudança de ares.

Curiosamente, dois anos depois, Estêvão estreou profissionalmente justamente contra o Cruzeiro, no Mineirão, em dezembro de 2023. Na ocasião, o garoto entrou em campo na partida que marcou o título brasileiro do Verdão na temporada passada.