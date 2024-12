O Corinthians vive uma fase mágica no Campeonato Brasileiro e neste sábado, 30, chegou a sétima vitória seguida na competição. O Timão enfrentou o Criciúma e venceu por 4 a 2, de virada, no Heriberto Hülse. Com isso, a equipe paulista fica mais próxima de uma vaga na Libertadores e ainda vê Yuri Alberto e Rodrigo Garro liderando as principais estatísticas do Brasileirão.

Apesar do bom início do Corinthians, que ficou perto de abrir o placar com Yuri Alberto e Memphis Depay, o primeiro tempo teve nome e sobrenome: Yannick Bolasie. O atacante do Criciúma garantiu uma vantagem que parecia muito positiva para o time da casa.

Aos 30 minutos, Dudu cruzou a bola na área do Timão e Bolasie pegou na veia, de primeira, para abrir a contagem. A equipe paulista sentiu o gol, que passou a ser pressionada. Oito minutos mais tarde, Bolasie recebeu dentro da grande área e conseguiu criar espaço para finalizar no canto: 2 a 0 Criciúma.

O Corinthians foi reagir no segundo tempo, e de forma espetacular. Aos 17 minutos, o Tigre errou na saída de bola e Garro bateu firme para diminuir. O empate veio três minutos depois, com o argentino servindo Bidu. O lateral emendou um foguete do meio da rua e acertou um golaço.

Parecia questão de tempo até a virada corinthiana. E assim foi. Aos 38 minutos, Romero partiu em direção ao gol e serviu Yuri Alberto para o terceiro. O quarto e último gol, já nos acréscimos, foi parecido: também de Yuri Alberto com assistência do paraguaio.

O Timão encerrou o jogo com 50 pontos, sete vitórias seguidas, Yuri Alberto artilheiro do Brasileirão e Garro como o maior garçom da competição.

