AO VIVO: Atlético GO x Bragantino pela 33ª rodada do Brasileirão

O Atlético GO recebe o Bragantino em um confronto direto contra o rebaixamento no Brasileirão 2024. O dragão vive uma situação mais delicada, já que é o último colocado nesse momento, com 25 pontos. O Bragantino é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e precisa vencer para não entrar no Z4 nesta rodada.

Atlético GO x Bragantino minuto a minuto

