A torcida do Palmeiras não poupou ninguém na noite da última terça-feira, 26, depois da derrota para o Botafogo, pela 36ª rodada do Brasileirão. Antes unanimidade, Abel Ferreira foi chamado de “burro” e retrucou parte da torcida que o criticou.

Publicidade

Aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo já estava na frente, Abel abriu mão do atacante Estêvão para colocar o meio-campo Gabriel Menino. A torcida não aguentou e chamou o treinador português de “burro”. Informações ainda no estádio dão conta que Estêvão teria reclamado de um desconforto muscular.

“Houve uma pequena parte da torcida que fez isso [gritou “burro”]. Mas vocês viram o que a torcida fez depois?”, iniciou o treinador.

Publicidade

Os gritos contrários, inéditos na passagem pra lá de vitoriosa do treinador português, fizeram com que outra parte da torcida vaiasse logo em seguida como se estivesse desaprovando a crítica. Em seguida, sobrou também para a presidente Leila Pereira.

“São muitos títulos juntos. Às vezes, fica a sensação de que o Palmeiras ganhou sempre. Tem bons treinadores e recursos, mas não ganhamos sempre”, completou.

Abel tem dez títulos à frente do Palmeiras: Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Por outro lado, o time foi eliminado este ano nas oitavas de final da Libertadores (Botafogo) e oitavas da Copa do Brasil (Flamengo).

Publicidade

O resultado negativo em casa devolveu o Palmeiras à vice-liderança. O Botafogo agora tem 73 pontos, três a mais que o time alviverde.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.