Palmeiras tem o melhor aproveitamento entre times da série A, veja ranking

Em 2024, o Palmeiras enfrentou uma temporada repleta de desafios. Apesar das altas expectativas, a equipe sofreu eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores. Ainda assim, sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras se destacou no cenário nacional, mantendo um impressionante aproveitamento de 66,7% em todas as competições, superando rivais como Flamengo e Botafogo, de acordo com dados do Sofascore.

Ao longo do ano, o Alviverde participou de 62 partidas, conquistando 36 vitórias, sofrendo dez derrotas e empatando 16 vezes. Com um ataque que marcou 102 gols e uma defesa que sofreu 50, a consistência da equipe foi notória, mesmo diante de adversidades tanto no cenário nacional quanto internacional.

Ranking de aproveitamento do ano nos times da série A, segundo o SOFASCORE:

Palmeiras: 66,7% Flamengo 66,2% Botafogo 65,7% Internacional 62,7% Fortaleza 58,8% São Paulo 58,7% Bahia 56,2% Athletico 55,2% Cruzeiro 54% Atlético MG 52,5% Grêmio 51,4% Atlético GO 48,8% Cuiabá 48,7% Vitória 48,2% Fluminense 47,9% Corinthians 47,8% Vasco 47,6% Criciúma 46,3% RB Bragantino 44,6% Juventude 42,7%

Principais desafios do Palmeiras em 2024

No início de 2024, o Palmeiras teve a oportunidade de brilhar na Supercopa do Brasil contra o São Paulo, mas acabou como vice-campeão após uma derrota nos pênaltis. Esse revés foi seguido por um impulso renovador com a conquista do Campeonato Paulista em abril, que reacendeu a esperança dos torcedores.

Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final. Na Libertadores, o destino foi semelhante, com uma eliminação pelo Botafogo. Esses resultados aumentaram a pressão sobre a equipe no Campeonato Brasileiro, onde ocupa atualmente a vice-liderança com 64 pontos.

Competições e desempenho do Palmeiras

Com os olhos voltados para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca manter um desempenho sólido para tentar alcançar o líder Botafogo, que soma 68 pontos. Abel Ferreira tem estratégias definidas para enfrentar esse desafio e garantir o título nacional, tornando cada jogo crucial para manter a posição de destaque no cenário brasileiro.

O próximo confronto contra o Bahia na Arena Fonte Nova é crítico, com a necessidade de uma vitória para se manter na disputa pelo título. Além das táticas em campo, Abel Ferreira foca na motivação dos jogadores, reconhecendo a resiliência necessária em um campeonato tão competitivo.

Perspectivas para o Palmeiras no Final de 2024

Continuidade no Brasileirão é essencial para o Alviverde, que busca não apenas a liderança, mas também aprender com as adversidades passadas. O apoio da torcida continua a ser um fator motivador, criando um ambiente positivo para o clube buscar conquistas.

Independentemente do resultado final, o Palmeiras mostrou robustez em momentos desafiadores e mantém a confiança de voltar ainda mais forte em futuras competições. As lições aprendidas serão fundamentais não apenas para o encerramento de 2024, mas também na preparação para os planos de 2025.