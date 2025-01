Milan entra na corrida por Wesley, lateral do Flamengo

Nos últimos anos, Wesley, promissor lateral do Flamengo, vem atraindo a atenção de clubes europeus de futebol. Recentemente, Milan e Everton demonstraram interesse no jogador, destacando-o como uma promessa no cenário internacional. Essa movimentação segue uma proposta anterior da Atalanta, que não se concretizou.

O Flamengo tem se mostrado estratégico nas negociações por Wesley, rejeitando propostas que não atendem às suas expectativas financeiras. A diretoria avalia que o desempenho do lateral na última temporada valorizou-o significativamente, justificando a expectativa de uma venda por um valor mais alto.

Por que o Flamengo recusou ofertas anteriores?

O Flamengo rejeitou propostas consideráveis por Wesley. No ano passado, recusou 12 milhões de euros do Bournemouth e 20 milhões de euros da Atalanta. Apesar de aceitar inicialmente a proposta da Atalanta, a negociação não avançou devido a questões de tempo com o clube italiano.

Desde então, Wesley se firmou como titular e foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube carioca espera negociar o jogador por cerca de 30 milhões de euros, preferencialmente após o Mundial de Clubes.

O que Wesley pensa sobre uma transferência?

Wesley já expressou interesse em jogar internacionalmente. Durante o Jogo das Estrelas de Zico, mencionou o desejo de disputar o Super Mundial pelo Flamengo em 2025, mas está aberto a futuras transferências, de acordo com as decisões do clube e seus agentes.

O jogador vê o futuro no futebol europeu como um objetivo natural em sua carreira, mantendo-se grato e comprometido com o Flamengo, onde se sente valorizado e em crescimento.

Quais clubes demonstraram interesse no passado?

O interesse europeu por Wesley não é recente. Em 2023, o Barcelona considerou um empréstimo com opção de compra, mas as negociações não avançaram. O Tottenham também mostrou interesse, destacando as qualidades técnicas e o potencial do jogador reconhecidos por grandes clubes.

Com esse histórico, Wesley permanece uma figura de destaque no mercado de transferências, enquanto o Flamengo busca maximizar o ganho financeiro e esportivo com sua eventual saída.

Qual é o futuro de Wesley no Flamengo?

O futuro de Wesley no Flamengo é incerto diante de ofertas e interesses. A preferência do clube é mantê-lo até ao menos o final do Mundial de Clubes, aguardando um momento mais oportuno para uma possível transferência vantajosa. Até lá, Wesley continua desempenhando um papel central na equipe, contribuindo para o sucesso nas competições.

O enredo em torno de Wesley narra uma trajetória de ambição e talento, com potencial para deixar um impacto duradouro tanto no Flamengo quanto em uma possível carreira internacional.