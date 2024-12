Memphis se declara ao Corinthians: ‘Em casa’

O atacante holandês Memphis Depay vive um momento especial em sua carreira vestindo a camisa do Corinthians. Sua chegada ao time paulista trouxe entusiasmo tanto para ele quanto para os torcedores. Depay expressou sua satisfação em jogar pelo clube alvinegro, destacando sua afinidade com a vibrante cultura do Brasil.

Em entrevista, Depay compartilhou suas impressões positivas sobre o Corinthians, mencionando o calor da torcida e as belezas do país. Ele afirmou sentir-se em casa, comparando a energia dos brasileiros com a de sua ancestralidade ganesa. O jogador destacou que a estrutura do clube e a hospitalidade brasileira foram cruciais para sua adaptação.

“O Corinthians é uma grande equipe no Brasil, a maior. Até agora está indo muito bem e estou feliz. Sinto que estou em casa. As pessoas no Brasil são como em Gana, muito entusiasmadas e cheias de energia. O país é lindo e a comida é boa. As instalações de treinamento são incríveis”, disse em entrevista para a Flashscore.

Por que o Brasil?

Em busca de novos desafios, Memphis Depay decidiu trazer sua carreira para o Brasil. Ele admitiu ter conhecimento limitado sobre o futebol local, mas sempre soube da reputação do país como um celeiro de talentos. Depay buscava uma experiência única que o enriquecesse como atleta e indivíduo.

Com o desejo de vivenciar o futebol em sua essência mais autêntica, Depay escolheu o Brasil. Ele afirmou que a consagração do país como a “meca do futebol” foi decisiva em sua escolha.

“Senti que precisava fazer algo diferente. Gosto de desafios. Eu não sabia nada sobre o Campeonato Brasileiro. Eu só sabia que o Brasil é a Meca do futebol. Todos os talentos vêm de lá. Eu queria ver isso e eles me convenceram”

Planos de Depay para o Futuro

Aos 30 anos, Memphis Depay sente que ainda há muito a realizar no futebol. Ao ser indagado sobre a aposentadoria, ele ressaltou que está longe disso e possui muitos objetivos pela frente. Sua confiança indica um forte desejo de continuar contribuindo em campo.

Depay valoriza suas experiências e está focado em buscar mais vitórias e desenvolvimento nos gramados brasileiros, comprometendo-se a dar o máximo durante sua trajetória no Corinthians.

Desempenho de Depay no Corinthians

Em seus primeiros jogos pelo Corinthians, Memphis Depay não demorou a deixar sua marca. Com 14 jogos disputados, sendo 11 como titular, ele já marcou sete gols e fez quatro assistências. Esses números destacam o impacto positivo de sua presença na equipe.

O sucesso dentro e fora de campo reforça a relação especial que Depay vem construindo com o Corinthians e sua fiel torcida. Essa promissora parceria entre jogador e clube aponta para conquistas ainda maiores no futuro.