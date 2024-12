Fortaleza foi o clube que mais viajou para jogar em 2024, veja ranking

Durante o ano de 2024, cinco dos principais clubes brasileiros enfrentaram um desafio expressivo: percorrer um total combinado que supera 286 mil quilômetros. Essa distância pode ser comparada a dar mais de sete voltas ao redor do planeta, considerando o perímetro médio terrestre de cerca de 40.075 km. Este relato, baseado nos deslocamentos de ida das equipes com mais jogos em cada divisão do Campeonato Brasileiro, destaca os enormes desafios logísticos que os clubes enfrentaram durante a temporada.

Devido à vasta dimensão territorial do Brasil, os clubes precisam lidar com extensivas jornadas de viagem. Um exemplo notável é o Fortaleza, situado no Nordeste, que cobriu impressionantes 82.715 km em 2024. Equivalente a mais de duas voltas ao redor da Terra, essa distância veio das 73 partidas que disputaram em competições como o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Critérios do Levantamento

Este estudo focou nos cinco clubes com maior número de partidas em 2024, sem considerar as categorias de competição. Apenas as viagens de ida foram contabilizadas, excluindo retornos e possíveis desvios. As competições consideradas vão de torneios regionais a internacionais. Os números são aproximados, mas oferecem uma visão clara dos desafios logísticos das equipes brasileiras.

Impacto no Ceará e Expectativas para 2025

O levantamento não apenas destaca a jornada intensa do Fortaleza, como também traz esperanças para o próximo ano. Em 2025, a presença de cinco clubes nordestinos na Série A pode mitigar a extensão das viagens para o Fortaleza e outros clubes da região. Bahia, Ceará, Sport, Vitória e o próprio Fortaleza representarão o Nordeste, o que poderá aliviar significativamente os desafios logísticos das viagens inter-regionais.

Estatísticas de viagem por divisão em 2024

Série A

Fortaleza: 73 jogos, 82.715 km

Botafogo: 75 jogos, 63.436 km

Flamengo: 73 jogos, 58.874 km

Atlético-MG: 73 jogos, 44.967 km

Athletico-PR: 73 jogos, 36.874 km

Série B

Sport: 65 jogos, 48.300 km

Amazonas: 59 jogos, 48.068 km

CRB: 67 jogos, 46.041 km

Paysandu: 61 jogos, 45.738 km

Vila Nova: 62 jogos, 34.200 km

Série C

Remo: 45 jogos, 37.933 km

Ypiranga-RS: 52 jogos, 27.918 km

Botafogo-PB: 49 jogos, 27.111 km

ABC: 44 jogos, 23.233 km

Volta Redonda: 45 jogos, 22.806 km

Série D

Maranhão: 43 jogos, 11.930 km

Real Noroeste: 45 jogos, 11.760 km

América-RN: 42 jogos, 11.700 km

Altos: 41 jogos, 10.800 km

Itabaiana: 44 jogos, 10.595 km

A análise das distâncias percorridas pelos clubes em 2024 destaca a complexidade logística que enfrentam. Este levantamento não apenas ilustra o esforço necessário para participar de várias competições, mas também sugere que o cenário para os clubes nordestinos pode melhorar com mais times da região nas principais divisões.