Filipe Luís é confirmado como técnico do Flamengo em 2025

Na última quarta-feira (18), Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap e recém-eleito presidente do Flamengo, confirmou a continuidade de Filipe Luís como técnico da equipe. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na Gávea, destacando o sucesso inicial de Filipe à frente do time como fator decisivo para essa decisão.

Publicidade

A escolha de manter Filipe Luís resultou de intensas conversas durante o processo eleitoral do clube, assegurando que ambas as partes compartilhassem os mesmos objetivos e estratégias futuras. Bap também anunciou a chegada de José Boto, técnico português, como novo diretor técnico, fortalecendo a estrutura da comissão técnica.

“O Filipe teve um início sensacional, começou muito bem. Tenho contato com ele há algum tempo. A gente queria avaliar a vontade do Filipe de estar com a gente. A vontade dele de se superar e de aprender faz com que essa escolha seja a correta. A gente não se falava antes por várias razões: processo eleitoral no clube”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Importância de Filipe Luís para o Flamengo

Filipe Luís assumiu o comando da equipe principal em outubro, após a saída de Tite. Anteriormente, ele havia desempenhado funções nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Flamengo ao longo de 2024, alcançando resultados expressivos e ajudando na formação de novos talentos.

A liderança de Filipe levou o Flamengo a conquistar a Copa do Brasil de 2024, cimentando sua competência e justificando sua permanência. O presidente Bap destacou a determinação e vontade de aprendizado de Filipe como fatores essenciais para essa continuidade no comando técnico.

Publicidade

Planos Futuramente para o Flamengo

Com Filipe Luís no comando, o Flamengo busca consolidar-se como uma potência no futebol brasileiro e sul-americano. A chegada de José Boto indica um esforço para aprimorar a gestão esportiva, incorporando novas abordagens e técnicas.

A diretoria visa integrar os jovens talentos formados na base ao time principal, buscando manter a tradição de revelar grandes jogadores enquanto compete por títulos em todas as competições. Essa visão de longo prazo é crucial para o sucesso sustentado do clube.

Decisão pela Permanência de Filipe Luís

A continuidade de Filipe Luís foi influenciada por sua relação positiva com a diretoria e seu histórico vitorioso. Durante a coletiva, Bap destacou o alinhamento de visões e o desejo de trilhar um caminho inovador e vitorioso.

O presidente mencionou que as negociações foram complexas devido ao contexto eleitoral, mas que a disposição de Filipe em continuar e contribuir com o crescimento da equipe foi clara e decisiva. O Flamengo, assim, se prepara para novos desafios no cenário esportivo.

O compromisso do clube com a continuidade e inovação sugere um futuro promissor. Com uma comissão técnica robusta e uma liderança focada em grandes conquistas, a expectativa dos torcedores se eleva para as próximas temporadas.