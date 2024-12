O Palmeiras viveu uma fase de ouro enquanto esteve associado à Crefisa, uma parceria que se encerrou em 2024. Batizada de “Era Crefisa”, essa fase foi marcada por impressionantes conquistas, com o clube levantando 14 importantes troféus. A combinação de sucesso em campo e inovação estrutural, impulsionada pelo suporte financeiro e de marketing, ajudaram o Palmeiras a prosperar.

Desde 2015, a Crefisa, juntamente com a Faculdade das Américas (FAM), comandadas por Leila Pereira, investiu massivamente no Palmeiras. Essa aliança, renovada pela última vez em 2021, terminou conforme previsto no final de 2024, levando o clube a preparar-se para um novo capítulo com outro patrocinador.

Destaques da Conquista do Palmeiras na “Era Crefisa”

Com o apoio da Crefisa, o Palmeiras colecionou títulos notáveis que o cimentaram como uma potência no futebol brasileiro e internacional. Conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), mostrando sua supremacia no Brasil. O clube também brilhou ao vencer consecutivamente a Copa Libertadores da América (2020 e 2021), reafirmando sua liderança em competições sul-americanas de elite.

Campeonato Brasileiro de 2016 Campeonato Brasileiro de 2018 Campeonato Brasileiro de 2022 Campeonato Brasileiro de 2023 Copa Libertadores de 2020 Copa Libertadores de 2021 Copa do Brasil de 2015 Copa do Brasil de 2020 Campeonato Paulista de 2020 Campeonato Paulista de 2022 Campeonato Paulista de 2023 Campeonato Paulista de 2024 Recopa Sul-Americana de 2022 Supercopa do Brasil de 2023

A Transição para o Patrocínio da Sportingbet

Após o encerramento da parceria com a Crefisa, o Palmeiras inicia uma nova jornada com a Sportingbet como patrocinador. Marcada para estrear no primeiro jogo de 2025, esta colaboração gera expectativa sobre o impacto no futuro do clube e sua busca contínua por títulos. Essa mudança sinaliza uma adaptação estratégica e a abertura de novos horizontes para o Palmeiras.

Comparação entre as “Eras Crefisa” e “Parmalat”

Comparar a “Era Crefisa” com a “Era Parmalat” é natural, dados os desempenhos notáveis nesses períodos. A “Era Crefisa” superou a anterior ao conquistar 14 títulos, comparados aos 11 da “Era Parmalat”, entre 1992 e 2000. Esse sucesso demonstra não apenas a força do Palmeiras em campo, mas também a importância vital de parcerias sólidas para a longevidade competitiva do clube.

Perspectivas para o Futuro do Palmeiras

Com o novo patrocínio, a expectativa é que o Palmeiras continue sua jornada de sucesso e conquistas. A presença da Sportingbet na camisa do clube a partir de 2025 representa um novo ciclo desejando manter sua competitividade robusta. O principal desafio será garantir que as novas alianças sejam tão produtivas quanto as anteriores, assegurando que o Palmeiras permaneça no topo do futebol brasileiro e continental.