O planejamento estratégico para as próximas temporadas do futebol brasileiro tem gerado debates entre dirigentes e comissões técnicas. O treinador do Cruzeiro, Artur Jorge, avaliou os principais pontos da diretriz aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que estabelece alterações gradativas no número de atletas estrangeiros permitidos por partida nos torneios nacionais.

Qual é o impacto da nova regra no planejamento dos clubes?

Pelo cronograma definido pela entidade nacional, o teto de jogadores nascidos fora do país terá reduções sucessivas a partir de 2027. O objetivo é diminuir o patamar atual até atingir o limite estipulado para os anos seguintes.

Essa determinação impõe às diretorias a necessidade de revisão contratual e adaptação na composição dos elencos, além de exigir um alinhamento direto entre a gestão financeira e os investimentos esportivos a médio e longo prazo.

Em entrevista ao portal ge, Artur Jorge analisou o movimento como positivo. O treinador do Cruzeiro citou que a regra valoriza a base, principalmente pelo potencial de talento no Brasil.

“É o caminho certo, vai permitir a valorização da base e de outros jogadores que estejam em escalões inferiores.

Nós vamos ter um decréscimo gradual, e eu acho que isso faz sentido, tendo em conta que estamos no país que tem a maior produção de talentos do mundo”, disse o português.

Como o limite de atletas estrangeiros afeta a competitividade continental?

Além das mudanças internas no cenário nacional, o técnico ressaltou a importância de monitorar a evolução técnica e financeira das ligas vizinhas na América do Sul. A movimentação do mercado exterior segue com peso determinante na formação dos plantéis.

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Internacionalmente, podemos perder naquilo que são as competições. Nesta altura, temos a capacidade de ir buscar os melhores nos outros países. Nós vamos permitir que times de outros países possam também estar mais divididos conosco”, explicou.

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Com o avanço dos concorrentes regionais, a retenção de talentos e a política de contratações passam a exigir maior equilíbrio, de modo que os clubes brasileiros preservem sua competitividade nas competições continentais diante das novas regras.