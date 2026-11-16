A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu cancelar a realização da Copa Sul-Sudeste na temporada de 2027, apenas um ano após a criação do torneio. Na noite desta segunda-feira, 16, a entidade encaminhou um ofício oficial às seis federações estaduais envolvidas — Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — comunicando a interrupção da disputa no próximo calendário.
Como justificativa principal para o corte, a cúpula da CBF apontou a restrição orçamentária provocada pela Medida Provisória das Bets. Ao longo dos últimos meses, o departamento comercial tentou negociar cotas de patrocínio e direitos de transmissão para viabilizar a segunda edição da competição, mas esbarrou no recuo do mercado após a medida anunciada pelo governo federal em setembro.
Risco de novos cortes e reunião com clubes
A diretoria não descarta reduzir investimentos em outras frentes nem suspender outras competições deficitárias organizadas pela confederação, embora garanta que o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil não correm qualquer risco por serem superavitários. O impacto financeiro das restrições comerciais será discutido diretamente com os clubes das Séries A e B nesta terça-feira, 17, durante reunião sobre a criação da nova liga, no Rio de Janeiro.
A medida busca estancar uma sequência de resultados negativos no balanço da entidade, que registrou déficit de R$ 182,5 milhões em 2025, projeta números semelhantes para o fechamento de 2026 e tenta reequilibrar suas contas para 2027.
Balanço da edição inaugural e baixa adesão
Criada para ampliar o calendário de clubes que não disputam torneios da Conmebol, a Copa Sul-Sudeste teve sua primeira edição realizada em 2026 com 12 participantes e terminou com título do Avaí, que superou a Chapecoense nos pênaltis na final. Embora a CBF já esperasse operar no vermelho no ano de estreia, a projeção de crescimento nas receitas comerciais para 2027 não se confirmou.
No próprio ofício enviado às federações, a confederação reconheceu dificuldades esportivas para consolidar o produto junto às equipes. O Internacional, por exemplo, abriu mão de participar da disputa para priorizar o Brasileirão e a Copa do Brasil, enquanto outros clubes utilizaram formações alternativas, cenário que contribuiu para a baixa presença de público nos estádios.