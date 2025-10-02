Apostas NFL: melhores sites de apostas, mercados e dicas

Bet365, Superbet, Betano, Novibet e Pagolbet são os melhores sites de apostas NFL no Brasil em 2025.

Neste guia, vamos mostrar para você como fazer apostas NFL, os principais mercados e dicas para mandar bem nessa liga de futebol americano com diversos eventos oficiais no país.

Nós analisamos em detalhes as principais casas de apostas que cobrem a NFL. Avaliamos pontos como promoções de pagamento antecipado, bilhetes prontos, freebet, estatísticas e mercados de longo prazo.

Abaixo, você confere o nosso ranking e os diferenciais de cada plataforma.

bet365: apostas na NFL com pagamento antecipado Superbet: bilhetes prontos para apostar na NFL Betano: apostas individuais nos craques da NFL Novibet: diversos mercados para apostas a longo prazo na NFL Pagolbet: freebet para NFL apostas

1. bet365: apostas na NFL com pagamento antecipado

Na bet365 você encontra cotações para todos os jogos da NFL. Além do mercado tradicional de vencedor da partida, há linhas de handicap, totais de pontos e apostas especiais em jogadores. Isso vale tanto no pré-jogo quanto no ao vivo.

E não fica só nisso. A casa oferece recursos como o Criar Aposta. Nele, você combina diferentes seleções no mesmo jogo, incluindo marcadores de touchdown e estatísticas individuais.

Mas o destaque entre as ofertas fica por conta do pagamento antecipado. Se o time que você escolher abrir 17 pontos de vantagem, sua aposta é liquidada mesmo que o rival vire depois.

Para aproveitar essa promoção, basta usar o código de indicação bet365 no momento do cadastro.

Vantagens da bet365 Aplicativo Android na Google Play Store Depósito mínimo de R$5 Apostas aumentadas na NFL Desvantagens da bet365 Carregamento lento

2. Superbet: bilhetes prontos para apostar na NFL

A Superbet oferece apostas na NFL em mercados variados, como handicap, total de pontos e até longo prazo. Para o Bufallo Bills, a casa apresenta odd 5.25 caso a franquia seja campeã do Super Bowl.

E nas apostas na NFL você também pode aproveitar a função Criar Aposta. O recurso permite combinar seleções no mesmo jogo, como estatísticas de quarterbacks, jardas de recepção e o resultado da partida.

Agora, a opção “Dicas de Aposta” é um dos diferenciais que mais chamou nossa atenção. São bilhetes com cenários prontos, como passes para touchdown ou número de jardas de um recebedor.

E a faixa de odds também ajuda a escolher o palpite que mais combina com sua estratégia.

Além disso, outra dica interessante é usar o código bônus Superbet para acessar promoções exclusivas para apostas NFL hoje.

Vantagens da Superbet Superbet app na Google Play Store Depósito mínimo de R$1 Super Odds para a NFL Desvantagens da Superbet Certos mercados indisponíveis em alguns jogos

3. Betano: apostas individuais nos craques da NFL

A Betano oferece mercados para você acompanhar cada jogador em campo. Dá para apostar no número de touchdowns, jardas de passe de quarterbacks, corridas de running backs e recepções de wide receivers.

Outro recurso interessante é o “Apostas recomendadas”, que trazem combinações prontas de mercados como handicap, totais de pontos e estatísticas de atletas. É a melhor opção se você gosta de apostas múltiplas.

Além disso, a função Criar Aposta permite juntar diferentes seleções do mesmo jogo em um único bilhete. Você pode combinar, por exemplo, jardas de corrida de um running back com o número de passes para touchdown do quarterback.

Vantagens da Betano Cash out total Odds turbinadas para NFL Diversas ligas de futebol americano Desvantagens da Betano Sem app para iOS

4. Novibet: diversos mercados para apostas a longo prazo na NFL

A Novibet tem vários mercados de apostas a longo prazo para a NFL, com opções de campeão do Super Bowl ou prêmios individuais da temporada, como MVP e Jogador Defensivo do Ano.

A casa também tem uma promoção exclusiva para jogos da liga. Se o time que você escolheu abrir 17 pontos de diferença em qualquer momento da partida, o seu green está garantido.

Além disso, há mercados detalhados para desempenho individual. Dá para apostar em jardas de passe de quarterbacks, corridas de running backs ou até número de sacks na defesa.

E se você gosta de analisar estatísticas, a Novibet apresenta números completos de cada confronto. Há histórico de vitórias, média de pontos por jogo e desempenho recente das equipes. Informações que vão ajudar você a construir um palpite mais certeiro.

Vantagens da Novibet Super Odds em jogos selecionados Ferramenta exclusiva para ver estatísticas R$20 em aposta extra para quem baixar o Novibet app Desvantagens da Novibet Atendimento ao cliente pode ser demorado

5. Pagolbet: freebet para NFL apostas

Na Pagolbet a promoção de freebet é um incentivo a mais para apostar no seu time favorito. Basta conferir as condições na aba de ofertas e ativar o bônus antes do jogo.

E nos jogos da NFL estão disponíveis mercados como vencedor, handicap e corrida para os 10 pontos. Mas você também pode montar múltiplas em diferentes partidas.

Outro diferencial são os Insights exibidos nos mercados. Você encontra comentários rápidos sobre estatísticas relevantes, como o desempenho de um time no primeiro tempo ou a frequência de vitórias contra rivais de divisão. Essas tips ajudam a visualizar tendências do confronto sem precisar pesquisar os números fora da plataforma.

E para quem gosta de acompanhar a temporada de perto, a Pagolbet apresenta tabelas completas das duas conferências da NFL, a AFC e a NFC. Dá para ver o histórico de vitórias, pontos marcados e saldo das equipes antes de confirmar qualquer aposta.

Vantagens da Pagolbet Transmissão dos jogos em HD Seção exclusiva de notícias sobre futebol americano Ferramenta Guru do Green para indicar os mercados mais atrativos Desvantagens da Pagolbet Sem aplicativo para Android ou iOS

Como funcionam as apostas na NFL

A temporada NFL começa com a fase regular, em que 32 times disputam jogos semanais para garantir vaga nos playoffs.

Depois, os melhores avançam para os playoffs, uma fase eliminatória que leva até o Super Bowl, a grande final que decide o campeão da liga. Um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta, e também um dos mais procurados no mercado de apostas.

Além dos jogos semanais nos Estados Unidos, a NFL realiza partidas especiais fora do país. Em 2024 e 2025, São Paulo recebeu confrontos da temporada regular. Isso mostra como o futebol americano cada vez mais cresce no Brasil.



Com tantos jogos, não faltam opções de NFL apostas, desde partidas semanais até mercados de longo prazo.

Principais mercados de apostas para a NFL

As apostas na NFL oferecem diferentes tipos de mercados, que vão desde prever o vencedor do jogo até estatísticas individuais de jogadores. Entre os mais populares estão o moneyline, o handicap e o total de pontos (over/under).

Também entram em destaque os mercados de longo prazo, como campeão do Super Bowl ou prêmios individuais, além das opções voltadas para desempenho de jogadores em campo.

Moneyline

O objetivo é escolher qual time vai vencer a partida. Você aposta em quem acredita que vai sair com a vitória, sem precisar levar em conta a diferença de pontos. Esse é um dos mercados mais populares da NFL e o mais indicado para apostadores iniciantes.

Handicap

Um dos times começa o jogo com uma vantagem ou desvantagem virtual. Essa linha é aplicada ao placar final para definir o resultado da aposta. Você pode apostar que o favorito vai vencer mesmo com pontos descontados ou que o azarão vai se manter dentro da margem proposta. Nas apostas NFL esse mercado é muito selecionado porque as diferenças de pontos entre as equipes costumam ser grandes.

Totais (Over/Under)

Você aposta se a soma de pontos de uma partida fica acima ou abaixo de uma linha definida pela casa. Essa linha pode variar conforme o confronto. Se você acredita em um duelo com muitos touchdowns, pode apostar no over. Se espera uma defesa forte e placar baixo, melhor fazer uma entrada no under.

Apostas em jogadores

Nesse mercado você aposta no desempenho individual. Dá para escolher quem vai marcar um touchdown, o número de jardas de um quarterback ou até quantos passes serão completados. Essas opções permitem que você tenha foco em atletas específicos e não apenas no resultado da partida.

Apostas futuras

Nas apostas NFL de longo prazo você pode prever quem será o campeão do Super Bowl ou quem vai levar o prêmio de MVP da temporada. Também é possível apostar no campeão de cada conferência ou até em prêmios defensivos e ofensivos. Esses mercados ficam abertos por meses e permitem acompanhar a evolução dos times e jogadores ao longo do ano.

Dicas para apostar na NFL

Antes de fazer seus palpites, vale olhar as estatísticas de cada equipe. O desempenho do ataque, a solidez da defesa e o momento do quarterback podem indicar tendências importantes para o jogo.

Outro ponto é o calendário. Viagens longas ou sequências de jogos fora de casa costumam pesar no rendimento dos times e podem abrir boas oportunidades de aposta.

Também é importante acompanhar os mercados ao vivo. As odds mudam muito rápido durante a partida e, se você souber interpretar o jogo, pode encontrar boas entradas nesse cenário.

Por fim, nunca deixe de lado a gestão de banca. A temporada é extensa, com jogos semanais e eventos especiais. Usar essas apostas NFL dicas com disciplina ajuda você a apostar de forma mais

Calendário NFL 2025 e jogos no Brasil

A temporada 2025 da NFL começou no dia 4 de setembro e vai até 8 de fevereiro de 2026, quando o Super Bowl será disputado no Levi’s Stadium, casa do San Francisco 49ers, em Santa Clara, na Califórnia. Além disso, a NFL divulgou que o cantor porto-riquenho Bad Bunny será a atração musical do “show do intervalo” do Super Bowl LX



E depois de duas edições em São Paulo, no estádio do Corinthians, a NFL anunciou um acordo para levar partidas de temporada regular ao Rio de Janeiro. O Maracanã será palco de pelo menos três confrontos entre 2026 e 2030, marcando a estreia do estádio mais icônico do futebol brasileiro no calendário oficial da liga.

Com isso, o Brasil se consolida como um dos principais mercados internacionais da NFL, lado a lado de países como Alemanha, México e Inglaterra, que também recebem jogos regulares da temporada.

Conclusão: vale a pena apostar na NFL?

Sim, apostar na NFL vale a pena porque a liga oferece um calendário longo, cheio de jogos e mercados variados. Desde as linhas tradicionais até as estatísticas de jogadores, sempre existe espaço para encontrar bons palpites.

Mas vale uma dica. Estratégias como a alavancagem de banca podem ser usadas para buscar ganhos rápidos. Porém, como exigem arriscar boa parte do saldo em odds baixas, também aumentam as chances de perder tudo de uma vez.

Mesmo assim, só na apostas NFL você consegue fazer entradas em mercados como touchdowns, jardas de passe, corridas de running backs e recepções de wide receivers.

Portanto, apostar na NFL é uma forma de acompanhar de perto a liga e, ao mesmo tempo, mostrar seu conhecimento sobre futebol americano em casas confiáveis como bet365 e Superbet.

Perguntas Frequentes sobre apostas NFL

Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre apostas NFL hoje.

Onde apostar na NFL no Brasil? Bet365, Superbet, Betano, Novibet e Pagolbet são as principais casas para apostar na NFL. Todas oferecem mercados variados, promoções exclusivas e recursos que permitem acompanhar a liga de perto e encontrar boas oportunidades de aposta. Como funcionam as apostas no Super Bowl? As apostas no Super Bowl vão do vencedor da partida a mercados especiais de touchdowns, jardas e desempenho individual. Também existem apostas futuras abertas meses antes, permitindo prever o campeão da temporada ainda na fase regular. Quais sites oferecem melhores odds para NFL? Bet365, Superbet, Betano e Novibet oferecem odds competitivas para a NFL. Além das cotações, cada casa tem vantagens extras, como pagamento antecipado na bet365, bilhetes prontos na Superbet, mercados individuais na Betano e apostas a longo prazo na Novibet. Quais casas de apostas transmitem jogos da NFL ao vivo? A Pagolbet transmite jogos da NFL ao vivo em HD, permitindo assistir e apostar ao mesmo tempo. Além da transmissão, você encontra estatísticas em tempo real que ajudam a analisar o jogo enquanto faz suas entradas. Vai ter jogo da NFL no Brasil em 2025? Sim, a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs já aconteceu no dia 5 de setembro de 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo. Foi o segundo jogo oficial de temporada regular realizado em território brasileiro. Quando e onde será o Super Bowl 2026? O Super Bowl 2026 será disputado em 8 de fevereiro no Levi’s Stadium, casa do San Francisco 49ers, em Santa Clara, Califórnia. Quem vai cantar no Super Bowl 2026? O Bad Bunny será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LX, no dia 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, estádio do San Francisco 49ers, em Santa Clara, na Califórnia.

