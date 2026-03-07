Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 8 de março, na final do Campeonato Carioca 2026.
Para curtir o clássico mais charmoso do Brasil, a PLACAR traz uma dica especial para você apostar em quem vai marcar os gols da decisão.
Mas antes de apostar em gols, confira essas informações:
- Pedro (Flamengo) e Patryck Ferreira (Bangu) são os artilheiros do Carioca, com 6 gols cada
- O Flamengo marcou ao menos 7 gols na mesma partida em duas oportunidades neste torneio
- O Fluminense marcou ao menos 1 gol em suas últimas 10 partidas
Os favoritos à artilharia do Fla x Flu
As odds Fla x Flu para os artilheiros das duas equipes apresentam boas cotações na Novibet Brasil.
Pelo Flamengo, a esperança de gols está em Pedro. Na última partida, contra o Madureira, o atacante rubro-negro marcou 4 gols. Com isso, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca.
Por outro lado, o Tricolor Carioca conta com Serna (5 gols) e John Kennedy (3) para furar a defesa flamenguista.
Abaixo, você confere as odds na Novibet para o mercado Jogadores – Marcar em qualquer momento:
Odds para apostar no Flamengo
Odds para apostar no Fluminense
As odds foram consultadas às 13:30, 6 de Março de 2026, e podem mudar a qualquer momento. Confira sempre as odds no site da casa.
