Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 8 de março, na final do Campeonato Carioca 2026.

Para curtir o clássico mais charmoso do Brasil, a PLACAR traz uma dica especial para você apostar em quem vai marcar os gols da decisão.

Mas antes de apostar em gols, confira essas informações:

Pedro (Flamengo) e Patryck Ferreira (Bangu) são os artilheiros do Carioca, com 6 gols cada

O Flamengo marcou ao menos 7 gols na mesma partida em duas oportunidades neste torneio

O Fluminense marcou ao menos 1 gol em suas últimas 10 partidas

Os favoritos à artilharia do Fla x Flu

As odds Fla x Flu para os artilheiros das duas equipes apresentam boas cotações na Novibet Brasil.

Pelo Flamengo, a esperança de gols está em Pedro. Na última partida, contra o Madureira, o atacante rubro-negro marcou 4 gols. Com isso, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca.

Por outro lado, o Tricolor Carioca conta com Serna (5 gols) e John Kennedy (3) para furar a defesa flamenguista.

Abaixo, você confere as odds na Novibet para o mercado Jogadores – Marcar em qualquer momento:

Odds para apostar no Flamengo

Jogador Gols em 2026 Odd Novibet Pedro 6 2.50 Bruno Henrique 2 2.88

Odds para apostar no Fluminense

Jogador Gols em 2026 Odd Novibet Kevin Serna 5 3.25 John Kennedy 4 3.75

As odds foram consultadas às 13:30, 6 de Março de 2026, e podem mudar a qualquer momento. Confira sempre as odds no site da casa.

Como aproveitar a promoção

Faça login na Novibet (ou cadastre-se com o código promocional Novibet) Em Pesquisar, procure por Flamengo ou Fluminense No evento, procure o mercado Marcar em qualquer momento Adicione ao seu bilhete o jogador Insira o valor da aposta e clique em Aposte já

Se o jogador escolhido por você balançar as redes, a sua aposta é considerada vencedora imediatamente.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.