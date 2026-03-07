Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 8 de março, na final do Campeonato Carioca 2026.

Para curtir o clássico mais charmoso do Brasil, a PLACAR traz uma dica especial para você apostar em quem vai marcar os gols da decisão.

Mas antes de apostar em gols, confira essas informações:

  • Pedro (Flamengo) e Patryck Ferreira (Bangu) são os artilheiros do Carioca, com 6 gols cada
  • O Flamengo marcou ao menos 7 gols na mesma partida em duas oportunidades neste torneio
  • O Fluminense marcou ao menos 1 gol em suas últimas 10 partidas
Odds na Novibet para Fluminense x Flamengo na final do campeonato carioca

Os favoritos à artilharia do Fla x Flu

As odds Fla x Flu para os artilheiros das duas equipes apresentam boas cotações na Novibet Brasil.

Pelo Flamengo, a esperança de gols está em Pedro. Na última partida, contra o Madureira, o atacante rubro-negro marcou 4 gols. Com isso, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca.

Por outro lado, o Tricolor Carioca conta com Serna (5 gols) e John Kennedy (3) para furar a defesa flamenguista. 

Abaixo, você confere as odds na Novibet para o mercado Jogadores – Marcar em qualquer momento:

Odds para apostar no Flamengo

JogadorGols em 2026Odd Novibet
Pedro62.50
Bruno Henrique22.88

Odds para apostar no Fluminense

JogadorGols em 2026Odd Novibet
Kevin Serna53.25
John Kennedy43.75

As odds foram consultadas às 13:30, 6 de Março de 2026, e podem mudar a qualquer momento. Confira sempre as odds no site da casa.

Como aproveitar a promoção

  1. Faça login na Novibet (ou cadastre-se com o código promocional Novibet)
  2. Em Pesquisar, procure por Flamengo ou Fluminense
  3. No evento, procure o mercado Marcar em qualquer momento
  4. Adicione ao seu bilhete o jogador
  5. Insira o valor da aposta e clique em Aposte já

Se o jogador escolhido por você balançar as redes, a sua aposta é considerada vencedora imediatamente. 

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.