Usando o código Estrela Bet no cadastro você aproveita promoções como Pagamento Antecipado ou Empata Anula Aposta.

Um atrativo a mais para você se cadastrar nessa plataforma 100% autorizada a operar no Brasil em 2026.

Neste guia, vamos mostrar como você pode se registar e utilizar todos os recursos disponíveis na operadora.

Vantagens Cash out total Transmissão ao vivo Depósito mínimo de 1 real Apostas grátis Desvantagens Sem aplicativo Pix é o único método de pagamento

Você não precisa inserir nenhum código Estrela Bet 2026 para aproveitar as promoções da plataforma. Basta se cadastrar por um dos links deste texto e o acesso está garantido.

Entre as ofertas, você encontra o recurso de Pagamento Antecipado com 2 gols de vantagem e a promoção Empate Anula Aposta, ideal pra quem prefere reduzir os riscos no bilhete.

Quais ofertas estão disponíveis com o cupom Estrela Bet?

Ofertas EstrelaBet Detalhes da oferta Link para cadastro Quiz grátis Responda ao quiz e receba bônus e apostas grátis Ative o código Mercado Flash Odds mais atrativas nas apostas ao vivo Ative o código Pagamento antecipado Vença e receba antes do jogo terminar Ative o código Empate anula a aposta Ficou em 0x0!? Vai ter reembolso! Ative o código Turbina bet Faça apostas múltiplas e aumente os seus ganhos Ative o código

Há variedade de ofertas para ajudar na estratégia dos palpites e apostas grátis em alguns campeonatos. E, além do futebol, a casa dá bastante espaço para categorias como basquete, futebol americano, e-sports, jogos online e cassino.

Existe um bônus de boas-vindas Estrela Bet?

Não, não há Estrela Bet bônus que possa ser reivindicado pelos novos usuários. Isso porque a regulamentação brasileira não permite o oferecimento de bônus prévios, como primeiro depósito e ou incentivos de cadastro.

Entretanto, os apostadores que se cadastrarem na casa de apostas, por meio de qualquer um dos links desse guia, terão acesso as principais vantagens e ofertas em uma das plataformas que mais pagam.

Ofertas disponíveis atualmente na Estrela Bet

A seção de promoções da Estrela Bet é dividida entre ofertas para esportes, cassino e torneios. As principais de apostas esportivas são para futebol, mas há opções para NBA, NFL e e-sports.

Na área de cassino, a Estrela Bet tem bônus para quem joga a partir de R$5 com rodadas grátis. A casa oferece boa variedade de promoções e disponibiliza os formatos de ofertas mais populares nas melhores casas de apostas.

Quiz grátis

Não precisa depositar nada pra participar do quiz grátis da Estrela Bet. Só fazer login ou criar uma conta pelo link deste guia.

Depois de responder, se acertar o número mínimo de perguntas, você recebe uma aposta grátis ou outro prêmio no dia seguinte. Se for no fim de semana, cai na conta na segunda.

Mercado Flash

O Mercado Flash é ideal pra quem curte apostar em tempo real. As odds mudam a todo momento, então é preciso agir rápido.

Escolha um jogo ao vivo, faça sua aposta e, se acertar, o valor cai direto no saldo disponível pra saque.

Pagamento antecipado em futebol e NFL

Esta oferta é uma das mais populares no mercado de apostas, e o pagamento antecipado da Estrela Bet não inclui só o futebol nas apostas elegíveis. Jogos de futebol americano, com a NFL, também participam!

A promoção é simples: se o time selecionado no mercado resultado final abrir vantagem, o retorno está garantido, mesmo que o adversário empate ou até vença o jogo no fim.

Futebol: time tem que abrir 2 gols de vantagem

time tem que abrir 2 gols de vantagem NFL: a equipe selecionada deve abrir 17 pontos ou mais

Empate anula a aposta

Outra vantagem da Estrela Bet é que a casa reembolsa o valor da aposta se o jogo terminar empatado por 0 a 0.

Trata-se de mais uma oferta bastante popular que o site disponibiliza para jogos das principais ligas do mundo e todas as divisões do futebol brasileiro.

A promoção é válida para alguns mercados:

Placar correto intervalo/final

Intervalo/final

Primeiro marcador de gol

Último marcador de gol

Marcador a qualquer momento

Turbina Bet: Apostas turbinadas

Para quem gosta de fazer múltiplas, a plataforma aumenta a cotação a partir de 3 seleções em um bilhete. O acréscimo neste caso é de 3%, e a porcentagem sobe até 100% em apostas com 21 ou mais mercados selecionados.

O máximo de seleções em uma múltipla para ser elegível nas turbinadas é de 50. A oferta requer odds mínimas de 1.30 e uso de saldo real.

Como usar o código Estrela Bet?

O processo é simples e não exige a utilização de nenhum código promocional Estrela Bet no formulário de cadastro.

Clique aqui ou em um dos links neste artigo para acessar o site da Estrela Bet Clique no botão “Cadastro” Preencha o CPF e confirme os dados gerados automaticamente Crie nome de usuário e informe e-mail e número de telefone Confirme se concorda com os termos e condições Clique em “Continuar” para finalizar o cadastro

Cadastre-se na Estrela Bet

Diferenciais da Estrela Bet

Já falamos e muito de ofertas, mas a Estrela Bet tem ainda outros atrativos para os novos e os mais experientes apostadores.

Variedade de mercados e cobertura esportiva abrangente, recursos que auxiliam nas estratégias para aumentar os retornos, suporte ao cliente, apostas ao vivo e streaming… Estes são alguns itens indispensáveis atualmente para se destacar no mercado concorrido das apostas esportivas.

Com grande exposição na mídia esportiva, é normal que a operadora gere curiosidade. Analisamos o que a plataforma oferece de recursos e as vantagens de registrar uma conta na Estrela Bet, que é confiável e segura para apostar.

Cash out

A principal vantagem do cash out é minimizar perdas em eventos com alguma mudança de cenário ou circunstância, ou antecipar ganhos ao perceber que o risco aumentou.

Antes do fim da partida ou até antes de a bola rolar, é possível solicitar o encerramento da aposta com um retorno parcial.

Pelos termos e condições, o cash out não fica disponível em todos os eventos ou pode ter alteração, portanto, é indicado que se confirme sempre se a funcionalidade está ativa.

Apostas e transmissão ao vivo

A Estrela Bet disponibiliza ampla lista de jogos ao vivo com acompanhamento em tempo real com informações úteis para se colocar ou não a próxima aposta. E em alguns casos, o apostador tem à disposição a transmissão em vídeo com imagens de alta qualidade.

Jogos de futebol de ligas importantes, NBA, tênis de mesa, hóquei no gelo, e-Sports e outras modalidades estão no cardápio do streaming.

Para assistir, é preciso ter conta aberta, mas não é necessário ter saldo disponível. Vale também como entretenimento enquanto espera o resultado da aposta.

Funcionalidade de criar aposta

Uma forma de montar uma aposta múltipla dentro de um mesmo evento, com a mistura de mercados que desejar. A funcionalidade fica disponível em eventos selecionados e é possível saber quais são pelo ícone da promoção.

Listamos os esportes em que a promoção é válida:

Pré-jogo de futebol

Futebol americano

Basquete

Beisebol

Rugby

Críquete

Super odds

Não é raro navegar pela Estrela Bet e encontrar eventos com odds superiores à média da concorrência.

A casa oferece cotações aumentadas diariamente em grandes competições e os jogos com as super odds ficam publicados nos banners da página principal.

As apostas com odds mais altas não valem para a oferta de pagamento antecipado e não têm possibilidade de cash out.

Os mercados de pré-jogo são elegíveis para as cotações superiores, mas apostas ao vivo não contam com este recurso.

Atendimento Estrela Bet

Durante nossa análise Estrela Bet, testamos o atendimento via chat ao vivo. Todas as perguntas foram respondidas com precisão, sem respostas vagas.

Além do chat, também é possível entrar em contato pelos seguintes canais:

Telefone: 0800 000 4546

0800 000 4546 Email: [email protected]

Vale destacar que a Estrela Bet tem reputação máxima no Reclame AQUI, com média de 8.9 nos últimos seis meses. É uma das notas mais altas entre as casas de apostas ativas no Brasil.

Vale a pena ativar o cupom Estrela Bet?

Como analisamos até aqui, a Estrela Bet se mostrou uma casa muito interessante para fazer apostas esportivas e conta com funcionalidades presentes nas melhores casas de apostas.

A casa de apostas possui promoções recorrentes, como “Empate Anula Aposta” e “Turbina Bet”, e recursos importantes, como “Apostas ao Vivo” e “Super Odds”.

De maneira geral, podemos concluir com nossa análise que vale a pena se registrar na Estrela Bet e fazer apostas por lá.

Ative o código Estrela Bet

Perguntas frequentes

Qual o valor mínimo de depósito na Estrela Bet? O valor mínimo para depósitos é de R$1 e o máximo de R$45.000. O método de pagamento aceito é o Pix. Quantos saques posso fazer por dia na Estrela Bet? É permitido um saque a cada 24 horas de no máximo R$5000. Não é permitido depósitos e retiradas em nome de terceiros. Como conseguir o cupom da Estrela Bet? Atualmente, não é necessário inserir um código promocional da Estrela Bet. Para liberar ofertas como pagamento antecipado com dois gols de vantagem ou a promoção de empate anula aposta, basta usar um dos links deste guia da Placar. Ao criar sua conta por eles, você já tem acesso a essas condições especiais. Como ativar o bônus na Estrela Bet? Hoje, a Estrela Bet não oferece bônus de boas-vindas e não há necessidade de inserir um código promocional Estrela Bet para aproveitar todas as ofertas do site. De acordo com a nova regulamentação brasileira, esse tipo de oferta para novos jogadores não é permitida no momento.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, apostar pode ser viciante.