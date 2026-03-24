Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal, Rayan, de 19 anos, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 24, e detalhou como enxerga seu próprio jogo, além de projetar o início de sua trajetória com Carlo Ancelotti.

O atacante, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, afirmou que sua principal característica é ser móvel, independentemente da posição em campo.

“Eu sou um jogador de mobilidade, independente da função. O meu jogo também tem o forte cabeceio, o chute de fora da área. Espero que aqui seja assim também. Tem muita concorrência na posição de atacante, mas espero que vá dar tudo certo”, dissez

Sobre o posicionamento e um eventual alinhamento com Ancelotti, Rayan disse ainda não ter tido conversa específica com o treinador. Contudo, destacou a versatilidade.

“A gente ainda não teve uma conversa. Eu tenho trabalhado de centroavante, na ponta esquerda, na ponta direita… Independente de onde me colocar, eu vou estar disposto”.

O jogador canhoto também afastou qualquer preocupação física após não participar de atividades com bola na segunda-feira, 23, atribuindo a ausência a um trabalho programado. “Foi apenas um trabalho da preparação física. Eu estou bem, estou tranquilo. A gente trabalha firme. Se for de acontecer, vai acontecer, mas a gente não pensa nessas coisas”.

Rayan ainda comentou a emoção da convocação. Além disso, exaltou relação com o Vasco, clube em que foi revelado.

“É um sonho de criança estar aqui na seleção (…) Eu tenho um carinho muito grande com a torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores e a maioria era vascaína.”

Rayan, assim como o também estreante Gabriel Sara, também citou Fernando Diniz durante a entrevista. “Ele, para mim, foi um paizão. Desde o primeiro dia, me ajudou e conversou comigo nos treinamentos. E ele sempre falava para mim que esse momento que eu estou vivendo ia acontecer. Quando saiu meu nome na lista, ele foi a primeira pessoa a me mandar mensagem”.