Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal, Rayan, de 19 anos, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 24, e detalhou como enxerga seu próprio jogo, além de projetar o início de sua trajetória com Carlo Ancelotti.

O atacante, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, afirmou que sua principal característica é ser móvel, independentemente da posição em campo.

“Eu sou um jogador de mobilidade, independente da função. O meu jogo também tem o forte cabeceio, o chute de fora da área. Espero que aqui seja assim também. Tem muita concorrência na posição de atacante, mas espero que vá dar tudo certo”, dissez

Sobre o posicionamento e um eventual alinhamento com Ancelotti, Rayan disse ainda não ter tido conversa específica com o treinador. Contudo, destacou a versatilidade.

“A gente ainda não teve uma conversa. Eu tenho trabalhado de centroavante, na ponta esquerda, na ponta direita… Independente de onde me colocar, eu vou estar disposto”.

Rayan abraça Ancelotti em primeira convocação para a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan abraça Ancelotti em primeira convocação para a seleção brasileira – Rafael Ribeiro / CBF

O jogador canhoto também afastou qualquer preocupação física após não participar de atividades com bola na segunda-feira, 23, atribuindo a ausência a um trabalho programado. “Foi apenas um trabalho da preparação física. Eu estou bem, estou tranquilo. A gente trabalha firme. Se for de acontecer, vai acontecer, mas a gente não pensa nessas coisas”.

Rayan ainda comentou a emoção da convocação. Além disso, exaltou relação com o Vasco, clube em que foi revelado.

“É um sonho de criança estar aqui na seleção (…) Eu tenho um carinho muito grande com a torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores e a maioria era vascaína.”

Rayan, assim como o também estreante Gabriel Sara, também citou Fernando Diniz durante a entrevista. “Ele, para mim, foi um paizão. Desde o primeiro dia, me ajudou e conversou comigo nos treinamentos. E ele sempre falava para mim que esse momento que eu estou vivendo ia acontecer. Quando saiu meu nome na lista, ele foi a primeira pessoa a me mandar mensagem”.