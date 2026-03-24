Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts. O amistoso faz parte da preparação final das seleções para a Copa do Mundo de 2026 e será disputado em uma das arenas mais modernas do torneio.

O estádio, casa do New England Revolution e do New England Patriots (NFL), passou por uma reforma recente que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão. O investimento anunciado foi de US$ 225 milhões — cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual — integralmente financiado pela Kraft Group, proprietária do complexo.

A obra, iniciada em 2022 e concluída em 2023, focou na reestruturação da ala norte do estádio. O projeto incluiu a instalação de um telão externo de aproximadamente 22 mil pés quadrados, hoje um dos maiores do esporte americano, além da criação de novos espaços VIP e da ampliação das áreas de circulação e hospitalidade.

Também foi construído um novo farol panorâmico, elemento simbólico da arquitetura do estádio, integrado a uma praça de acesso redesenhada. A modernização não alterou de forma relevante a capacidade, que segue em cerca de 65 mil lugares.

Antigo ‘Gillette Stadium’

O antigo Foxboro Stadium, que abrigou os Patriots entre 1971 e 2001, era uma arena de baixo custo, com infraestrutura precária e pouca capacidade de geração de receita. A virada veio com a decisão de Robert Kraft, dono do clube de futebol americano. de bancar integralmente a construção do novo estádio no fim dos anos 1990, em um projeto avaliado em cerca de US$ 325 milhões.

Esse modelo consolidou o complexo como um ativo esportivo e comercial de alta performance, capaz de receber grandes eventos internacionais. O estádio já havia sido utilizado na Copa do Mundo de 1994, ainda na versão antiga, e agora retorna ao circuito com uma estrutura completamente reconfigurada.

Além da arena, a região de Foxborough passou por adaptações logísticas, com melhorias no acesso rodoviário e ampliação de estacionamento, integrando o estádio ao Patriot Place, centro comercial e de entretenimento que reforça a experiência do torcedor.

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