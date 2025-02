Zico elogia Léo Ortiz e dá moral ao zagueiro

No cenário futebolístico brasileiro, poucos clubes podem se gabar de ter uma história tão rica e repleta de conquistas quanto o Flamengo. Em 2024, um nome que tem se destacado no elenco é Léo Ortiz, um zagueiro que rapidamente se tornou peça fundamental no esquema tático do time. Suas atuações consistentes não apenas agradaram aos torcedores, mas também receberam elogios de grandes nomes do passado rubro-negro.

A chegada de Léo Ortiz ao Flamengo marcou uma nova era para a defesa do clube. Com menos de um ano no time, ele já conquistou títulos significativos, incluindo o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Esses feitos ressaltam não apenas sua importância dentro de campo, mas também a capacidade do clube de atrair jogadores de alto nível que contribuem para manter o Flamengo no topo do futebol nacional.

Zico durante jogo entre Flamengo 5 x 0 Fluminense em sua despedida do Flamengo, no Estádio Municipal de Juiz de For

Léo Ortiz: um zagueiro de outro nível?

A expressão “outro nível” foi utilizada pelo lendário Zico para descrever Léo Ortiz, destacando a qualidade do jogador. Este elogio veio em um evento realizado no museu do Flamengo, onde Zico não só reconheceu o talento de Ortiz, mas também imaginou que o atual elenco poderia ter lugar entre os grandes times do passado, ainda que como “banco de luxo”.

Zico, que foi ídolo do Flamengo na equipe vencedora da Libertadores e do Mundial de 1981, fez um comparativo com o time de 2019, vitorioso sob o comando de Jorge Jesus. A brincadeira sobre ser um “banco de luxo” demonstra a qualidade dos jogadores contemporâneos e a evolução tática e técnica que o futebol vivenciou ao longo das décadas.

– O Flamengo hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conhecia pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível. Acho que do grupo de 2019 todos eles poderiam jogar na década de 80, seriam banco lá, tudo bem (risos). Seria um banco de luxo“, a declaração ocorreu em vídeo registrado por Marcelo Dunlop.

Publicidade

Como Léo Ortiz conquistou títulos pelo Flamengo?

A trajetória de Léo Ortiz no Flamengo tem sido marcada por conquistas expressivas. Desde sua chegada, ele ajudou o time a levantar troféus importantes em competições nacionais, demonstrando sua eficácia e habilidade como defensor. Estas conquistas foram fruto de uma sólida defesa e uma estratégia de jogo que facilita o sucesso coletivo.

Alinhado com a visão tática de Filipe Luís, Ortiz tem mostrado não só solidez defensiva, mas também contribuições ofensivas em campo. Sua versatilidade e capacidade de leitura de jogo o destacam entre os zagueiros do futebol brasileiro atual, tornando-o um reforço valioso para o Flamengo.

Qual o futuro de Léo Ortiz no Flamengo?

Olhar para o futuro de Léo Ortiz no Flamengo é imaginar um cenário de mais títulos e reconhecimento pessoal. Sua presença no clube, ainda que recente, tem potencial para inspirar futuras gerações de torcedores e jogadores, consolidando-se como um ícone da defesa rubro-negra.

A continuidade de suas boas atuações não apenas reforçará a defesa do Flamengo, mas também poderá abrir portas para convocações internacionais e o estabelecimento de sua marca no cenário global do futebol. O futuro de Léo Ortiz parece, portanto, promissor, com espaço para se tornar uma lenda moderna do Flamengo, ao lado de grandes nomes que construíram a história do clube.