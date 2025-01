Zenit tenta nova proposta por Jhon Arias

O Zenit São Petersburgo, da Rússia, manifestou um interesse constante em contratar Jhon Arias, atacante do Fluminense. Apesar de propostas anteriores, Arias, que almeja atuar nas grandes ligas europeias e participar da Liga dos Campeões, não tem intenção de se transferir para a Rússia no momento. A relação com o clube carioca permanece forte, com uma oferta de renovação ainda aberta.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Proposta de Renovação com o Fluminense

Enquanto Arias procura por oportunidades na Europa, o Fluminense apresentou uma proposta de renovação que o posicionaria entre os mais altos salários do elenco, ultrapassando R$ 1 milhão. Esta oferta, feita em agosto, reforça a intenção do clube de manter o jogador colombiano por mais quatro anos.

Publicidade

Razões de Arias para Evitar o Futebol Russo

A decisão de Arias de evitar a liga russa está enraizada em seu desejo de competir em ligas mais prestigiadas da Europa. Participar de competições de alto nível, como a Liga dos Campeões, é uma de suas principais metas. Para o Fluminense, uma transferência para a Rússia nesta janela não é ideal, preferindo manter Arias ou negociá-lo com mercados mais atraentes.

Cenários Futuros para Jhon Arias

Com a janela de transferências europeia se encerrando em 3 de fevereiro, o Fluminense pode reconsiderar sua estratégia se não surgirem ofertas atraentes por Arias. Sabendo que o jogador é bem cotado, o clube já procura reforços ofensivos, mas continua empenhado em reter Arias. Com contrato até agosto de 2026 e tendo recusado uma proposta do Galatasaray em 2024, Arias busca oportunidades que beneficiem sua carreira.

Conquistas de Jhon Arias no Fluminense

Arias tem desempenhado um papel crucial no Fluminense, com importantes conquistas nos últimos anos. Em 195 partidas, ele marcou 43 gols e forneceu 42 assistências. Recentemente, ajudou o clube a conquistar dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), a Conmebol Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024), destacando seu valor na equipe e no mercado de transferências.

Publicidade