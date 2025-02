Yuri Alberto tem valor revelado, confira

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, revelou detalhes sobre a possível venda do atacante Yuri Alberto. O clube só aceitará negociá-lo por um valor que garanta 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 181,5 milhões) líquidos ao Timão. Como o Corinthians possui apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, o valor total de venda precisaria ser o dobro desse montante.

Yuri Alberto pelo Corinthians – Fonte: Instagram/@yurialberto

Multa rescisória de Yuri Alberto

Yuri Alberto tem cláusulas contratuais que protegem o Corinthians de uma saída por um valor abaixo do esperado:

Multa para clubes brasileiros: R$ 500 milhões

Multa para clubes estrangeiros: 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões)

O presidente corinthiano afirmou que já recebeu sondagens no valor de 25 milhões de euros (R$ 151,3 milhões), mas não considerou a venda.

Interesse europeu em Yuri Alberto

Com 31 gols marcados na temporada de 2024, Yuri Alberto atrai o interesse de clubes da Inglaterra e Itália. Entretanto, a diretoria corinthiana mantém sua posição firme: só aceitará vender o jogador pelo valor estipulado.

Futuro de Yuri Alberto no Corinthians

A permanência de Yuri Alberto é vista como essencial para os planos do Corinthians em 2025, principalmente para a disputa da Copa Libertadores. O clube prioriza manter o elenco forte e só abrirá negociações caso receba propostas vantajosas.