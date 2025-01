Vitória passa dos 14 milhões em reforços

O Esporte Clube Vitória tem se destacado no mercado de transferências, montando um time competitivo para 2025. Com dez novos jogadores contratados, sendo que seis não envolveram custos de transferência e quatro adquiridos, o clube demonstra alinhamento com seu planejamento financeiro, aprovado pelo Conselho Deliberativo com uma previsão orçamentária de R$ 17,6 milhões para contratações.

O principal investimento do clube foi Claudinho, lateral-direito vindo do Criciúma, por R$ 5,1 milhões. A estratégia do Vitória é pautada na sustentabilidade e responsabilidade fiscal, conforme reforçado pelo presidente Fábio Mota.

Detalhes dos Novos Jogadores do Vitória

Para ampliar a competitividade do time, o Vitória reforçou diversas áreas do elenco, com novos atletas na defesa, meio-campo e ataque, buscando não apenas substituir, mas também qualificar a equipe existente.

Gabriel (do Coritiba) – Contratação de R$ 1 milhão.

Estrategia Financeira para 2025

O Vitória está focado em flexibilizar seu planejamento orçamentário, aproveitando receitas e oportunidades de mercado. O presidente Fábio Mota destaca o papel crucial dos patrocínios, como o contrato com a Bet7K, que oferece aporte financeiro sólido para negociar sem comprometer a saúde fiscal.

A gestão do clube é cautelosa, enfatizando gastos dentro das receitas arrecadadas para evitar endividamento. As contratações são priorizadas conforme as necessidades, visando reforçar posições críticas, como centroavante e meia, bem como explorar oportunidades para fortalecer a defesa e alas, quando o mercado oferecer boas condições.

Perspectivas no Mercado de Transferências

O Vitória planeja permanecer ativo até o encerramento da janela de transferências em 28 de fevereiro. O foco é buscar mais três reforços, principalmente um centroavante e um meia, aprimorando o elenco para a temporada 2025. Novas oportunidades para diversas posições estão sendo avaliadas, sempre dentro de parâmetros financeiros rigorosos.

Concluindo, o compromisso do Vitória com contratações estratégicas demonstra uma estratégia de longo prazo, equilibrando ambições esportivas com responsabilidade econômica. A gestão cuidadosa das parcerias de patrocínio e contratações evidencia a busca por um time competitivo e financeiramente sustentável.