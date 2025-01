Vitor Reis supera Gabriel Jesus em ranking do City, veja números

O Manchester City, um dos clubes mais prestigiados do futebol mundial, oficializou em janeiro de 2025 a contratação do jovem zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, vindo do Palmeiras. A negociação, que representa um marco financeiro significativo, envolveu um investimento substancial para garantir o defensor brasileiro.

Publicidade

Segundo a ESPN, a transação foi fechada por 37 milhões de euros, dos quais 35 milhões irão para os cofres do Palmeiras. Esse valor tornou-se a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro, superando outras transferências de impacto.

VItor Reis pode render até 40 milhões de euros aos cofres palmeirenses – Cesar Greco/Palmeiras

Quais são os detalhes da transação?

O Palmeiras, detentor de 100% dos direitos do atleta, receberá quase toda a quantia negociada, consolidando sua saúde financeira com essa venda histórica. O contrato de Vitor Reis com o Manchester City terá duração até 2029, demonstrando a confiança do clube inglês no potencial do jovem zagueiro.

Publicidade

A chegada de Vitor Reis ao Manchester City coloca-o entre os brasileiros mais caros já adquiridos pelos Citizens, ao lado de nomes como Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus, destacando a magnitude do investimento.

Como Vitor Reis se encaixa no Manchester City?

O técnico Pep Guardiola mostrou entusiasmo com a contratação, elogiando a habilidade com a bola e o desempenho aéreo de Vitor Reis, características fundamentais para reforçar a defesa. O jogador será integrado a um ambiente que prioriza o desenvolvimento de jovens talentos, sob a orientação de um dos treinadores mais renomados do futebol mundial.

A chegada de Vitor Reis também acompanha a contratação de Abdukodir Khusanov, num esforço do clube para compensar as recentes lesões na defesa. O brasileiro vestirá a camisa 22 e será uma peça importante na renovação defensiva do Manchester City.

Publicidade

Impactos da transferência no futebol brasileiro

Essa transferência histórica ressalta a crescente valorização dos jovens talentos brasileiros no cenário internacional. Além de fortalecer financeiramente o Palmeiras, ela destaca o sucesso do clube em formar atletas promissores.

Com passagens destacadas pelas seleções brasileiras de base, Vitor Reis chega ao Manchester City com 22 partidas pelo Palmeiras, nas quais marcou dois gols. Sua trajetória é um exemplo inspirador para outras promessas do futebol nacional, refletindo o reconhecimento global do talento brasileiro.

Próximos jogos do Manchester City

PSG (F): 22/01, 17h (de Brasília) – Champions League

22/01, 17h (de Brasília) – Champions League Chelsea (C): 25/01, 14h30 (de Brasília) – Premier League (Disney+)

25/01, 14h30 (de Brasília) – Premier League (Disney+) Club Brugge (C): 29/01, 17h (de Brasília) – Champions League

A estreia de Vitor Reis no Manchester City promete trazer impacto defensivo e contribuir para manter a tradição do clube em apostar em talentos emergentes do futebol mundial.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.