Vinicius Júnior é eleito o melhor do mundo pela Fifa

Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e ficou com o prêmio The Best de 2024. A revelação aconteceu nesta terça-feira, 17, em evento realizado em Doha, no Catar.

“Não sei nem por onde posso começar porque era tão distante. Parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime e poder chegar aqui é algo muito importante para mim por que estou fazendo isso por muitas crianças”, disse Vini, ao receber o prêmio.

O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira ficou em primeiro lugar na votação, superando concorrentes Rodri, Toni Kroos e Jude Bellingham. A eleição acontece meses após o volante espanhol superar o brasileiro no Bola de Ouro, da France Football.

O sistema de votação do The Best conta com quatro frentes. Assim, são considerados votos dos técnicos de todas as seleções nacionais, dos capitães de todas as seleções, um jornalista de cada Federação e os votos do público.

O período designado para a avaliação foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. Desse modo, apenas o desempenho da temporada 2023/24 entrou em consideração.

Nesse tempo, com as camisas de Real Madrid e do Brasil, Vinicius Júnior fez 49 jogos, 26 gols e 11 assistências. Ele também levantou os títulos do Campeonato Espanhol, da Supercopa da Espanha e da Champions League.

Os melhores do mundo pela Fifa

1991 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Romário (Brasil)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Ronaldo (Brasil)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Zinedine Zidane (França)

2001 – Luís Figo (Portugal)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Zinedine Zidane (França)

2004 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Robert Lewandowski (Polônia)

2021 – Robert Lewandowski (Polônia)

2022 – Lionel Messi (Argentina)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

2024 – Vinicius Júnior (Brasil)