Vini Jr. rejeita primeira oferta de renovação do Real Madrid, diz site

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2025, Vinicius Jr. abriu negociações com o Real Madrid para um novo contrato, mas a primeira oferta de renovação foi rejeitada pelo jogador e sua equipe, informou nesta sexta-feira, 7, o site The Athletic.

O atacante brasileiro de 24 anos assinou um contrato em 2023 válido até 2027, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (cerca de 5,9 bilhões de reais pela cotação atual). Recentemente, clubes da Arábia Saudita manifestaram interesse no jogador.

De acordo com o Athletic, o Real Madrid demonstrou disposição para uma renovação, mas o estafe do jogador preferiu esperar a temporada progredir para depois negociar.

Vinicius e seus representantes buscam um aumento para refletir com mais precisão sua posição como um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem salário anual atual na casa dos € 15 milhões líquidos (quase 90 milhões de reais), após obter vários bônus, mesmo valor recebido por Kylian Mbappé.

A pedido do clube, uma reunião foi realizada em Valdebebas em meados de janeiro entre membros da diretoria do Real Madrid e do estafe e da família de Vinicius Jr. A proposta inicial do clube, que incluía um aumento no salário, foi rejeitada, mas as negociações devem continuar.

O jogador brasileiro já deu diversas declarações manifestando o desejo de permanecer toda a sua carreira na Europa no Real Madrid. Autor de 101 gols e 83 assistências em 293 jogos pelo gigante espanhol, Vini tem no currículo três títulos da LaLiga, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes da Fifa.