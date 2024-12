Vini Jr. recebe prêmio Globe Soccer como melhor jogador do mundo em 2024

Dias depois de conquistar o prêmio The Best, da Fifa, o atacante brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid, recebeu mais um prêmio de melhor jogador do mundo, o Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta-feira, 27.

Na festa que premiou outros grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Neymar e Jorge Jesus, entre outros, Vini Jr recebeu o principal troféu da noite e ainda ouviu de seu ídolo que foi injusto não ter vencido também a Bola de Ouro da France Football, entregue ao espanhol Rodri.

“Se o Cristiano está falando, eu acabo acreditando que sou o melhor, porque ele é meu ídolo, junto com o Neymar. Tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus ídolos me observando”, discursou Vini Jr., que também venceu o prêmio de melhor atacante da temporada.

“Primeiramente agradecer a todos os meus companheiros, minha família, também ao Flamengo, que me colocou para o mundo, sempre agradeço a eles. Sem meus companheiros eu não estaria aqui, assim como meus fãs, que me acompanham de perto e torcem muito por mim. Batalhei muito por esse prêmio e ser reconhecido é muito importante. Uma boa noite a todos e que 2025 seja um ano incrível para todos nós”, completou a grande estrela da noite.

CR7 critica Bola de Ouro para Rodri

Cristiano Ronaldo concedeu as declarações mais fortes da premiação. Eleito o melhor jogador do futebol asiático, o atacante do Al-Nassr subiu diversas vezes ao palco e em uma delas, quando falava de sua admiração por jovens jogadores, disse que Vinicius Jr. merecia ter vencido a Bola de Ouro de 2024.

“Vinicius fez um trabalho incrível e na minha opinião merecia ter ganhado a Bola de Ouro, não foi justo na minha opinião e digo isso na frente de todos. Deram ao Rodri, ele também mereceu, mas acho que Vinicius deveria ter ganhado porque ganhou a Champions League, marcando na final. As outras questões não são importantes, quem merece tem que ganhar. É por isso que amo a Globe Soccer, porque é um prêmio honesto”, afirmou CR7.

Durante entrevistas prévias à premiação, Cristiano Ronaldo revelou o desejo de ser dono de um clube. “Eu não sou técnico, nunca vou ser. Presidente de clube, provavelmente, também não. Mas dono de clube, talvez. Vamos ver o momento, a oportunidade…”, iniciou, para depois dizer que tem alguns clubes em mente.

“Ainda sou muito jovem, tenho muitos sonhos e planos pela frente, mas guardem minhas palavras: vou ser dono de um grande clube”, garantiu o ídolo de Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

🚨Cristiano openly says that Vini deserved to win the Ballon d’Or and it was unfair! pic.twitter.com/eOYGnKVRoX — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 27, 2024

O Globe Soccer Awards é uma premiação de futebol organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA), com cerimônia realizada anualmente em Dubai.]

Todos os premiados do Globe Soccer Awards 2024

Melhor jogador: Vinicius Junior (Real Madrid)

Melhor mei0-campista: Jude Bellingham (Real Madrid)

Melhor atacante: Vinicius Junior (Real Madrid)

Melhor jogadora: Aitana Bonmati (Barcelona)

Melhor time masculino: Real Madrid

Melhor time feminino: Barcelona

Melhor treinador: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor revelação: Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor agente: Jorge Mendes

Melhor diretor esportivo: Piero Ausilio (Inter Milan)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Melhor treinador do Oriente Médio: Jorge Jesus (Al Hilal)

Melhor clube do Oriente Médio: Al Ain

Troféu Revelação: Olympiacos

Prêmio Maradona: Jude Bellingham

Prêmios honorários por suas carreiras: Neymar, Alessandro Del Piero, Rio Ferdinand, Thibaut Courtois e Florentino Pérez