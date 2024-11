Vini Jr. de volta: como Dorival deve armar o ataque da seleção

Vinicius Júnior está de volta à seleção brasileira. Com isso, retorna junto a ele a responsabilidade de provar que pode ser o protagonista que ainda não foi com a camisa verde e amarela, apesar de ser a maior estrela do Real Madrid.

Nesta quinta-feira, 14, o Brasil terá pela frente a Venezuela, no Mangueirão, em Belém, no Pará. Curiosamente, esse um país que influenciou o resultado da última Bola de Ouro, já que o jornalista venezuelano escolheu Rodri, o deixando em segundo lugar.

Esse combustível, somado com a necessidade de ser o líder da geração, coloca Vini como titular absoluto do time de Dorival Júnior. Assim, é possível imaginar que a escalação do ataque seja definida a partir dele na esquerda.

Pela direita, o nome da vez é Luiz Henrique. O atacante do Botafogo vem brilhando com a camisa do Glorioso e se destacou na última Data Fifa, com dois gols e uma assistência. Logo, ele sai na frente de concorrentes como Estêvão e Savinho.

Pelo corredor central, duas vagas têm dois concorrentes com moral. Raphinha, do Barcelona, um dos melhores jogadores do mundo na atual temporada, larga na frente para ser o meia-atacante. Enquanto isso, Igor Jesus, centroavante do Botafogo e destaque nos jogos do Brasil de outubro, é o favorito para ocupar a posição de centroavante.

Vini voltou… agora vai?

Após perder a Data Fifa de outubro devido a uma lesão cervical, Vini retorna com números impressionantes. Desde então, marcou nove gols em apenas cinco jogos, incluindo dois hat-tricks.

Ainda assim, a desconfiança persiste. Sua suspensão na partida decisiva contra o Uruguai na Copa América e as atuações discretas contra Equador e Paraguai em setembro deixaram dúvidas sobre seu desempenho pelo Brasil.

Com 35 jogos pela Seleção, Vini registra apenas cinco gols e cinco assistências. Os números estão aquém do esperado para alguém que busca ser a referência do time.