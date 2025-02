Vila Nova x Atlético MG: horário, escalações e onde assistir

O Atlético-MG enfrenta um momento crucial no Campeonato Mineiro, com a necessidade de recuperação se tornando cada vez mais evidente. O Galo visita o Vila Nova neste sábado, 3 de fevereiro, em um confronto direto por pontos que promete ser decisivo para a equipe mineira.

A partida, marcada para acontecer no Estádio Municipal Castor Cifuentes, às 16h30 (horário de Brasília), será uma oportunidade para o Atlético-MG reagir após um início de temporada abaixo das expectativas. Com apenas 4 pontos conquistados em quatro partidas, a equipe ocupa a última posição do Grupo A.

Atletico fica só no empate pelo Mineiro. Fonte: @atletico

Qual o desempenho recente das equipes?

Nas últimas rodadas, o Atlético-MG não conseguiu vencer, somando um empate contra o Democrata e uma derrota para o Pouso Alegre. Esses resultados acenderam o sinal de alerta para a equipe, que agora precisa de uma vitória para manter vivas as chances de classificação no campeonato.

Por outro lado, o Vila Nova está na terceira posição do Grupo C, com 3 pontos. Apesar de também viver um momento complicado, após derrota para o América-MG, o time receberá o Galo em seus domínios, buscando surpreender com o apoio de sua torcida.

Onde assistir Vila Nova x Atlético-MG ao vivo?

Os torcedores podem acompanhar todas as emoções deste embate ao vivo pela televisão. O confronto será transmitido pela Globo (para o estado de Minas Gerais) e pelo serviço de pay-per-view Premiere, garantindo que nenhum detalhe escape dos fãs do futebol mineiro.

Como estão escalados Vila Nova e Atlético-MG?

As prováveis escalações para o jogo prometem um duelo disputado. O Vila Nova deve entrar em campo com Geaze; Norberto, Yago, Páscoa, Baiano, Cesinha; Torres, Gaia; Rafael, Tanque e Paulinho. Já o Atlético-MG pode atuar com Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso, Arana; Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Rubens; Júnior Santos e Hulk. As formações indicam equipes dispostas a buscar o resultado positivo.

O que está em jogo para o Atlético-MG?

Para o Atlético-MG, a partida é uma chance de demonstrar resiliência e capacidade de superação. A vitória não só representaria um acréscimo essencial de pontos na tabela, mas também poderia reacender a confiança do elenco e dos torcedores. O confronto contra o Vila Nova é mais que um jogo de futebol; é um passo crucial na trajetória do Galo no Campeonato Mineiro 2024.

