Veja todos os títulos do Flamengo em sua história!

O Clube de Regatas do Flamengo é um dos times mais bem-sucedidos do futebol brasileiro, com uma rica história de conquistas internacionais. O clube carioca se destacou em várias competições, consolidando sua reputação no cenário mundial. Entre os títulos mais notáveis, destaca-se o Mundial Interclubes de 1981, uma vitória que colocou o Flamengo no mapa global do futebol.

Outro marco importante na trajetória internacional do Flamengo é a Taça Libertadores da América, conquistada em 1981, 2019 e 2022. A vitória de 2022 foi especialmente memorável, pois o clube terminou a competição de forma invicta. Além disso, o Flamengo também levantou a Copa Mercosul em 1999 e a Copa Ouro Sul-americana em 1996, esta última também de forma invicta.

Zico durante jogo entre Flamengo 5 x 0 Fluminense em sua despedida do Flamengo, no Estádio Muniipal de Juíz de Fora. ARI GOMES/PLACAR

Quais são os títulos nacionais e interestaduais do Flamengo?

No cenário nacional, o Flamengo possui uma impressionante coleção de títulos. O clube conquistou o Campeonato Brasileiro em oito ocasiões: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. A Copa do Brasil também faz parte do seu currículo, com vitórias em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. A Supercopa do Brasil foi conquistada em 2020, 2021 e 2025.

Além desses, o Flamengo também venceu o Torneio Rio-São Paulo em 1940 e 1961, e a Copa dos Campeões Regionais em 2001. A Copa dos Campeões Mundiais de 1997 e a Taça dos Campeões Estaduais de 1956 são outros troféus que enriquecem a história do clube.

Os títulos estaduais do Flamengo

No estado do Rio de Janeiro, o Flamengo é um dos clubes mais vitoriosos. O Campeonato Carioca foi conquistado 38 vezes, com algumas edições sendo vencidas de forma invicta, como em 1915, 1920, 1979 (especial), 1996, 2011, 2017 e 2024. A Taça Guanabara e a Taça Rio também são competições onde o Flamengo se destacou, com 25 e 10 títulos, respectivamente.

Outros torneios estaduais incluem a Taça da Capital do Rio de Janeiro e a Copa Rio, ambos vencidos em 1991 de forma invicta. O Torneio Extra do Rio de Janeiro de 1934 e o Torneio Aberto do Rio de Janeiro de 1936 também fazem parte do legado estadual do clube.

Conquistas do Flamengo em torneios no exterior

O Flamengo também deixou sua marca em torneios internacionais realizados fora do Brasil. O clube venceu o Torneio Quadrangular de Lima no Peru em 1952 e o Torneio Quadrangular da Argentina em 1953. Na Europa, o Flamengo conquistou o Troféu Naranja na Espanha em 1964 e 1986, além do Troféu Ramón de Carranza em 1979 e 1980.

Outras conquistas incluem o Torneio Internacional de Nápoles na Itália em 1981 e a Copa Kirin no Japão em 1988. Esses títulos refletem a capacidade do Flamengo de competir e vencer em diferentes partes do mundo.

Torneios internacionais no Brasil e interestaduais

Além das competições no exterior, o Flamengo também brilhou em torneios internacionais realizados no Brasil. O Torneio Internacional do Rio de Janeiro foi vencido em 1954 e 1955, enquanto o Torneio Internacional do Morumbi foi conquistado em 1957. O Torneio Internacional de Verão de 1970 e 1972 também está entre suas conquistas.

Em competições interestaduais, o Flamengo venceu o Torneio Triangular de Curitiba em 1953 e o Torneio Triangular de Goiás em 1965. Essas vitórias demonstram a habilidade do clube em se destacar em diferentes tipos de competições, tanto nacionais quanto internacionais.

