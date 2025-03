Veja os detalhes da janela de transferência mais cara da história

Desde a implementação das janelas de transferência pela CBF em 2022, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro têm intensificado seus investimentos em contratações. O ano de 2025 não foi diferente, com cifras expressivas movimentando o mercado. Palmeiras e Botafogo lideraram os gastos, com investimentos que ultrapassaram 800 milhões de reais, representando 46% do total.

O Palmeiras, após uma temporada sem títulos em 2024, buscou reforçar seu elenco de forma significativa. A contratação de Vitor Roque destacou-se como a mais cara do futebol brasileiro, superando a aquisição de Thiago Almada pelo Botafogo. O clube paulista investiu 417,515 milhões de reais em seis novos jogadores.

Quais foram os principais reforços do Botafogo em 2025?

O Botafogo, sob a gestão de John Textor, não ficou atrás e desembolsou mais de 380 milhões de reais para trazer nove novos jogadores. Entre os destaques está o meia uruguaio Santiago Rodríguez, contratado por 15 milhões de dólares. Outros reforços importantes incluem os atacantes Artur, Rwan Cruz, Nathan Fernandes e Elias Manoel, além dos zagueiros Jair e David Ricardo e o goleiro Léo Linck.

O clube carioca também acertou a contratação do volante Wendel, do Zenit, por 20 milhões de euros, embora essa quantia ainda não tenha sido contabilizada na atual janela.

Impacto das contratações no Atlético-MG e Santos

O Atlético-MG, terceiro maior investidor, gastou cerca de 150 milhões de reais em oito jogadores para substituir a saída de Paulinho. A contratação mais significativa foi a de Júnior Santos, por oito milhões de dólares. Já o Santos fez uma das contratações mais impactantes ao repatriar Neymar, que chegou sem custos de aquisição após rescindir com o Al-Hilal.

Além de Neymar, o Santos investiu em nomes como Rollheiser, comprado do Benfica por 11 milhões de euros, e outros jogadores como Tiquinho Soares, Thaciano e Gabriel Veron.

Quais foram os clubes que mais contrataram em 2025?

Os clubes do Nordeste, como Ceará, Vitória e Sport, lideraram em número de contratações. O Ceará, recém-promovido à Série A, trouxe 17 novos jogadores, incluindo Pedro Raul e Fernando Sobral. O Vitória contratou 16 jogadores, enquanto o Sport trouxe 15 reforços, com destaque para a contratação de cinco jogadores estrangeiros.

Por outro lado, o Corinthians foi o clube que menos contratou, trazendo apenas o lateral Fabrizio Angileri. O Flamengo também fez contratações pontuais, com a chegada de Juninho e Danilo.

Próximas janelas de transferência e suas implicações

Os clubes brasileiros terão novas oportunidades de reforçar seus elencos em 2025. Uma janela nacional será aberta entre 10 de março e 11 de abril, exclusiva para jogadores que disputaram os estaduais. Além disso, uma janela excepcional será aberta em junho devido ao Mundial de Clubes, permitindo contratações mesmo para clubes que não participam do torneio.

Essas janelas de transferência, implementadas pela CBF em 2022, têm permitido uma maior organização e planejamento dos clubes, tanto para contratações nacionais quanto internacionais.