O domingo, 22, promete fortes emoções para o futebol do Rio de Janeiro com a realização de um dos maiores clássicos do país. Vasco e Fluminense entram em campo para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca de 2026. A partida acontece no Estádio Nilton Santos, às 18h (de Brasília), colocando frente a frente duas escolas de futebol distintas e treinadores de personalidade forte.

Cenário do Clássico dos Gigantes

A semifinal coloca os rivais em um confronto de alta tensão. O Cruzmaltino, sob o comando de Fernando Diniz, chega ao duelo após uma classificação suada nos pênaltis contra o Volta Redonda nas quartas de final. A expectativa de torcida e imprensa é que a equipe apresente melhorias na precisão das finalizações e correções no posicionamento defensivo.

Pelo lado do Tricolor, o técnico Luis Zubeldía pode contar com o retorno do volante Nonato, que iniciou a transição física após lesão e surge como possível novidade. Vale lembrar que o jogo de volta está agendado para o domingo seguinte, 1º de março, no Maracanã.

O momento das equipes

O Vasco busca impor seu ritmo característico de posse de bola e ataque incessante, aproveitando o mando de campo no Nilton Santos para pressionar o rival. Já o Fluminense entra em campo focado na disciplina tática exigida por Zubeldía, com o objetivo de neutralizar as ações do adversário e explorar oportunidades para decidir o confronto, visando levar um resultado favorável para a segunda partida.

Onde assistir

O clássico, que terá arbitragem de Jodis Nascimento de Souza, conta com ampla cobertura de transmissão. Na TV aberta, a partida será exibida pela Globo. Na TV fechada, a transmissão fica por conta do SporTV, enquanto o Premiere oferece a opção via pay-per-view. Para quem prefere acompanhar via streaming, o jogo estará disponível no Globoplay, Amazon Prime Video Channels e no portal ge.globo.