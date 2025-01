Vargas, ex-Atlético, diz que se cansou do futebol brasileiro

O atacante chileno Eduardo Vargas, anteriormente jogador do Atlético, decidiu mudar de ares em 2024, movimentando o cenário do futebol sul-americano. Em recente declaração, Vargas citou o desgaste com a rotina do futebol brasileiro como um dos motivos para sua transferência ao Nacional do Uruguai, clube com o qual acertou em janeiro de 2025.

Publicidade

A mudança ocorreu mesmo após o chileno ter negociações avançadas com o Vitória, reiterando a imprevisibilidade das transferências no futebol. No Nacional, Vargas se junta a uma equipe tricampeã da Copa Libertadores, prometendo trazer sua experiência e talento para o cenário uruguaio.

Copa América: Chile x Peru – 29/06/2015



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Por que Eduardo Vargas escolheu o Nacional do Uruguai?

A decisão de Vargas foi motivada por diversos fatores, como revelou em entrevista. O atacante estava ressentido com a exaustiva sequência de viagens e jogos no Brasil. Esse desejo de mudança o levou a aceitar rapidamente a proposta de seu representante para a transferência ao Nacional. Além disso, uma conversa com Ricardo Gareca, técnico da Seleção Chilena, influenciou sua decisão.

Publicidade

Gareca enfatizou a importância de Vargas estar atuando em um clube, especialmente considerando os desafios futuros que a seleção enfrenta. Sua perspectiva foi decisiva para que o jogador chileno buscasse novos horizontes no Uruguai.

“Já estava um pouco cansado de viajar constantemente e de ter muitos jogos seguidos [no futebol brasileiro]. Queria uma mudança de cenário”

Qual foi o impacto da saída de Vargas no Atlético?

A saída de Eduardo Vargas aprofundou o debate entre torcedores e analistas, principalmente devido ao seu histórico com o clube. Durante sua passagem pelo Atlético, Vargas marcou 33 gols em 167 jogos, tornando-se o terceiro maior artilheiro estrangeiro do time. Sua contribuição foi fundamental para a conquista de sete títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Publicidade

No entanto, sua trajetória no clube também teve altos e baixos. Especialmente marcante foi a final da Copa Libertadores em 2024, onde Vargas viveu momentos de glória ao marcar, mas também de pesar ao perder chances decisivas que poderiam mudar a história do clube na competição.

Eduardo Vargas foi recebido de maneira controversa pela torcida?

O desligamento de Vargas não foi bem recebido por todos os torcedores do Atlético. Um sentimento de revolta emergiu entre parte dos adeptos, que o acusaram de “mercenário” após seu acerto com o Nacional. As emoções conflituosas refletem a intensa relação que o jogador tinha com a equipe e sua torcida, algo comum no cenário do futebol.

A resposta negativa advém da expectativa que o clube e seus adeptos depositaram em Vargas, principalmente em momentos decisivos. Todavia, sua escolha por um novo desafio em um clube diferente demonstra o desejo pessoal de Eduardo em redefinir sua trajetória e buscar novos sucessos no futebol uruguaio.

Quais são as perspectivas de Eduardo Vargas no Nacional?

Com sua chegada ao Nacional, Vargas traz um bom histórico e uma bagagem considerável em competições sul-americanas. Ele deve agregar valor e experiência ao elenco do clube, que busca mais títulos. Os torcedores do Nacional esperam que sua adição ao time reforce a busca por conquistas e ajude a reviver os dias de glória na competição continental.

A expectativa é que Vargas possa desempenhar um papel crucial em campo, utilizando seu conhecimento e habilidade para liderar o ataque do Nacional. O futuro promete ser um capítulo interessante em sua carreira, tanto para ele quanto para o clube uruguaio.