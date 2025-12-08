Nesta terça-feira, 9, o Estádio Joseph Marien, em Bruxelas, será o cenário de um confronto decisivo pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League. O Union Saint-Gilloise recebe o Olympique de Marselha às 17h (horário de Brasília). Com campanhas idênticas, ambas as equipes buscam a vitória para se manterem na zona de classificação aos playoffs da competição continental.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Situação no campeonato: briga por vaga nos playoffs

O novo formato da Champions League, com uma fase de liga composta por 36 times, adiciona contornos dramáticos ao duelo. As equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição avançam para uma repescagem que definirá os últimos classificados às oitavas de final. Atualmente ocupando a 21ª e a 22ª colocações, Marselha e Union SG estão no limite dessa zona de classificação. Um triunfo é crucial para garantir conforto na tabela, enquanto uma derrota pode complicar as pretensões de ambos na reta final desta fase.

Duelo de campanhas idênticas

O time da casa, o Union Saint-Gilloise, soma 6 pontos na tabela geral, com um retrospecto de duas vitórias e três derrotas em cinco jogos. Jogando diante de sua torcida na Bélgica, a equipe busca superar a oscilação recente e aproveitar o fator casa para se distanciar da zona de eliminação.

Do outro lado, o Olympique de Marselha vive situação espelhada. O clube francês também possui 6 pontos, com as mesmas duas vitórias e três derrotas. A proximidade na classificação transforma a partida em um verdadeiro “jogo de seis pontos”. Os visitantes precisam demonstrar força longe de seus domínios para superar um rival direto e ganhar moral para a sequência do torneio.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, a expectativa é que ambos os treinadores escalem força máxima. Pelo lado belga, a aposta é na manutenção da base titular e na velocidade do ataque. Já o time francês confia na experiência de nomes como Pierre-Emerick Aubameyang para decidir o placar. Até o momento, não há confirmação de novos desfalques por lesão ou suspensão.

Provável Union Saint-Gilloise: Anthony Moris; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Koki Machida; Alessio Castro-Montes, Charles Vanhoutte, Noah Sadiki, Loïc Lapoussin; Cameron Puertas; Mohamed Amoura e Gustaf Nilsson.